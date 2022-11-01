Украинские военные уже обучаются применению систем ПВО NASAMS – Пентагон

В Пентагоне напомнили, что США обязались поставить в Украину восемь NASAMS.
"Две из этих систем будут отправлены в ближайшие несколько недель, остальные последуют за ними. Украинских солдат уже обучают пользоваться системой, которая стреляет множеством разных ракет. NASAMS могут защищать от широкого спектра воздушных угроз", – говорится в сообщении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 28 октября, что первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.