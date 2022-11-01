Украинские военные уже обучаются применению систем ПВО NASAMS – Пентагон

В Пентагоне напомнили, что США обязались поставить в Украину восемь NASAMS.

"Две из этих систем будут отправлены в ближайшие несколько недель, остальные последуют за ними. Украинских солдат уже обучают пользоваться системой, которая стреляет множеством разных ракет. NASAMS могут защищать от широкого спектра воздушных угроз", – говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 28 октября, что первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.