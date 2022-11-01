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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уже обучаются применению систем ПВО NASAMS – Пентагон

США планируют поставить в Украину первые NASAMS в ноябре
США планируют поставить в Украину первые NASAMS в ноябре
Фото: EPA

Украинских военных обучают применению систем противовоздушной обороны NASAMS, которые США намерены скоро поставить в Украину. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США 31 октября.

В Пентагоне напомнили, что США обязались поставить в Украину восемь NASAMS.

"Две из этих систем будут отправлены в ближайшие несколько недель, остальные последуют за ними. Украинских солдат уже обучают пользоваться системой, которая стреляет множеством разных ракет. NASAMS могут защищать от широкого спектра воздушных угроз", – говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 28 октября, что первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, ПВО, война России против Украины, NASAMS
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