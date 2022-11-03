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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Ходжес рассказал, как будут воевать российские и украинские войска в условиях зимы

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Бен Ходжес дал прогноз о ходе войны в зимних условиях
Бен Ходжес дал прогноз о ходе войны в зимних условиях
Фото: EPA

Украинские военные лучше подготовлены к предстоящей зиме, чем российские. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки", опубликованном 3 октября.

По словам Ходжеса, зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть столкнутся с холодами, распутицей, ограниченной видимостью и другими явлениями.

"Но украинская армия будет более готова к этому, потому что она действует внутри своей страны, имея дружественную ей территорию в качестве тыла, а также потому, что 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. И это включает зимнюю униформу и оборудование. В то время как российская система снабжения уже и так истощена, а сейчас они посылают в войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы, что еще больше добавит трудностей этой системе", – сказал он.

Ходжес считает, что россияне не получат то оборудование, которое им нужно, чтобы выживать и эффективно действовать на фоне неблагоприятной погоды.

"Почва в той части Украины, которая идет к югу от реки Днепр вниз к Крыму, обладает особенно вязкими свойствами, когда она становится влажной, и для всего транспорта на колесах двигаться по ней трудно, хотя транспорт на гусеничном ходу по-прежнему сможет там ездить. Этот фактор может снизить скорость украинского наступления, но у меня есть ощущение, что украинцы продолжат теснить российскую армию, потому что они не хотят дать ей шанс перегруппироваться и укрепить оборону", – сказал он.

Ходжес предполагает, что украинские войска, возможно, будут действовать с помощью дронов, чтобы удерживать инициативу на своей стороне и продолжать оказывать давление на противника.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, а также большие части Донецкой, Луганской областей и Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, в настоящее время идет деоккупация юга и востока.

Теги: зима, Бен Ходжес, ВСУ, война России против Украины, российские военные
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