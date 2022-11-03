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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Слишком много людей делают работу вместо Кремля – генерал Ходжес о шантаже России

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Бен Ходжес прокомментировал отношение некоторых западных политиков к ситуации в Украине
Бен Ходжес прокомментировал отношение некоторых западных политиков к ситуации в Украине
Фото: EPA

Не все на Западе понимают, что нельзя идти на территориальные уступки России. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки", опубликованном 3 октября.

"К сожалению, слишком много людей фактически делают работу Кремля вместо самого Кремля: например, в США так говорят представители Республиканской партии и выступающие эксперты на телеканале Fox News. Они не понимают, что поставлено на карту в этой ситуации. Рассуждения о сдаче Украиной своих территорий – это абсолютная чепуха. Неужели кто-то серьезный может всерьез говорить, что Украине нужно взять и отказаться от части своих территорий и что Россия этим удовлетворится?" – сказал он.

Ходжес отметил, что именно этого добивается РФ своим ядерным шантажом. Он заявил, что это все равно, что другие государства также отдали бы свои территории России.

"Почему бы тогда Соединенным Штатам не предложить Кремлю часть Флориды, а Германии, например, землю Шлезвиг-Гольштейн или Франции отказаться от Бретани? Это именно то, чего Кремль хотел бы: чтобы мы начали думать: "Боже мой, они могут использовать ядерное оружие, как мы можем это остановить?" И мы же уже видели, что на тех территориях, которые были оккупированы российскими войсками, происходит нечто ужасное: абсолютно опустошающие грабежи, пытки, там массово убивают людей. Я не думаю, что кто-либо всерьез может защищать подход, заключающийся в необходимости для Украины добровольно отказаться от части ее территории", – сказал он.

Контекст:

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, оккупация, агрессия, аннексия, Бен Ходжес, война России против Украины
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