Слишком много людей делают работу вместо Кремля – генерал Ходжес о шантаже России

"К сожалению, слишком много людей фактически делают работу Кремля вместо самого Кремля: например, в США так говорят представители Республиканской партии и выступающие эксперты на телеканале Fox News. Они не понимают, что поставлено на карту в этой ситуации. Рассуждения о сдаче Украиной своих территорий – это абсолютная чепуха. Неужели кто-то серьезный может всерьез говорить, что Украине нужно взять и отказаться от части своих территорий и что Россия этим удовлетворится?" – сказал он.

Ходжес отметил, что именно этого добивается РФ своим ядерным шантажом. Он заявил, что это все равно, что другие государства также отдали бы свои территории России.

"Почему бы тогда Соединенным Штатам не предложить Кремлю часть Флориды, а Германии, например, землю Шлезвиг-Гольштейн или Франции отказаться от Бретани? Это именно то, чего Кремль хотел бы: чтобы мы начали думать: "Боже мой, они могут использовать ядерное оружие, как мы можем это остановить?" И мы же уже видели, что на тех территориях, которые были оккупированы российскими войсками, происходит нечто ужасное: абсолютно опустошающие грабежи, пытки, там массово убивают людей. Я не думаю, что кто-либо всерьез может защищать подход, заключающийся в необходимости для Украины добровольно отказаться от части ее территории", – сказал он.