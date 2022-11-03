Разговор российских военных о применении ядерного оружия был аналитикой, а не разведданными – CNN

В США не видят признаки того, что Россия готовится применить ядерное оружие Фото: EPA

Об этой беседе в российских кругах говорится в отчете Национального совета по разведке. Но, как отметили собеседники CNN, документ "не является продуктом с высокой степенью достоверности". Некоторые официальные лица США считают, что разговоры, отраженные в документе, могли быть "вырваны из контекста" и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Другие члены администрации, ознакомившись с документом, отреагировали с беспокойством, говорится в материале. По их мнению, такие разговоры свидетельствуют о том, что российские генералы недовольны потерями России на поле боя в Украине, а это "разочарование может превратиться в отчаяние".

В то же время, в США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, сказано в документе.

Первыми материал о разговоре российских чиновников о ядерном оружии обнародовала газета The New York Times. Но, как подчеркнул CNN, о внутренних разногласиях по поводу качества разведданных и способов их интерпретации не отмечалось.