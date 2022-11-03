Разговор российских военных о применении ядерного оружия был аналитикой, а не разведданными – CNN

Об этой беседе в российских кругах говорится в отчете Национального совета по разведке. Но, как отметили собеседники CNN, документ "не является продуктом с высокой степенью достоверности". Некоторые официальные лица США считают, что разговоры, отраженные в документе, могли быть "вырваны из контекста" и не обязательно указывают на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Другие члены администрации, ознакомившись с документом, отреагировали с беспокойством, говорится в материале. По их мнению, такие разговоры свидетельствуют о том, что российские генералы недовольны потерями России на поле боя в Украине, а это "разочарование может превратиться в отчаяние".
В то же время, в США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, сказано в документе.
Первыми материал о разговоре российских чиновников о ядерном оружии обнародовала газета The New York Times. Но, как подчеркнул CNN, о внутренних разногласиях по поводу качества разведданных и способов их интерпретации не отмечалось.
21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.