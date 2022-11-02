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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военачальники обсудили применение ядерного оружия, в Белом доме обеспокоены – СМИ

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В администрации Байдена обеспокоены разговорами в РФ о применении ядерного оружия
В администрации Байдена обеспокоены разговорами в РФ о применении ядерного оружия
Фото: EPA

Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США еще в октябре, говорится в материале The New York Times, опубликованном 2 ноября.

Как сообщается в материале, президент РФ Владимир Путин не участвовал в беседах.

По словам ряда высокопоставленных американских чиновников, это усилило беспокойство Вашингтона и других стран, отметила газета. В администрации президента США Джо Байдена считают, что тот факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами на фронте. Поэтому есть возможность предполагать, что угрозы Путина "могут быть не просто словами", сказано в материале. 

В то же время американские официальные лица заявили, что не видели доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Военные эксперты говорят, что применение ядерного оружия впервые за более чем 75 лет коренным образом изменит ход войны, пишет издание, добавляя, что разрушения будут зависеть от многих факторов, в том числе от размера оружия и ветра. Даже небольшой ядерный взрыв может привести к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни, отмечает The New York Times.

Контекст:

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил. Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в бою, но его можно было применить любым способом, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда, отметило The New York Times.

21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, оружие, взрыв, ядерное оружие, Джо Байден, Пентагон, Вашингтон, угрозы, российские военные
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