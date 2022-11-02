Российские военачальники обсудили применение ядерного оружия, в Белом доме обеспокоены – СМИ

Как сообщается в материале, президент РФ Владимир Путин не участвовал в беседах.

По словам ряда высокопоставленных американских чиновников, это усилило беспокойство Вашингтона и других стран, отметила газета. В администрации президента США Джо Байдена считают, что тот факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами на фронте. Поэтому есть возможность предполагать, что угрозы Путина "могут быть не просто словами", сказано в материале.

В то же время американские официальные лица заявили, что не видели доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Военные эксперты говорят, что применение ядерного оружия впервые за более чем 75 лет коренным образом изменит ход войны, пишет издание, добавляя, что разрушения будут зависеть от многих факторов, в том числе от размера оружия и ветра. Даже небольшой ядерный взрыв может привести к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни, отмечает The New York Times.