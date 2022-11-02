МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Москва "гипотетически" может применить ядерное оружие

В МИД РФ утверждают, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН "в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности".
"Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового поражения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", – утверждается в заявлении.
В министерстве выразили убеждение, что "в нынешней непростой и турбулентной ситуации первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав".
"Непростая" ситуация, по мнению оккупантов, стала "следствием безответственных и беспардонных действий", якобы направленных "на подрыв национальной безопасности" РФ.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил. Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в бою, но его можно было применить любым способом, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда, отметило СМИ.
21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".