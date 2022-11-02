МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Москва "гипотетически" может применить ядерное оружие

В МИД РФ утверждают, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН "в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности".

"Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового поражения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", – утверждается в заявлении.

В министерстве выразили убеждение, что "в нынешней непростой и турбулентной ситуации первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав".

"Непростая" ситуация, по мнению оккупантов, стала "следствием безответственных и беспардонных действий", якобы направленных "на подрыв национальной безопасности" РФ.