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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Угроза для ядерной безопасности сейчас больше, чем во времена Карибского кризиса – Киселев

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Киселев: Путин безумец. Он в состоянии сделать все, что угодно
Киселев: Путин безумец. Он в состоянии сделать все, что угодно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Угроза для ядерной безопасности сейчас больше, чем в период Карибского кризиса. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил телеведущий Евгений Киселев.

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин применить против Украины тактическое ядерное оружие, Киселев сказал, что глава Кремля – безумец.

"Он безумец. Он в состоянии сделать все, что угодно. Единственное, на что я надеюсь, чтобы,  как во время Карибского кризиса, нашлись не только умные политики и умные дипломаты, но и ответственные военные. Вот там был офицер-подводник, который сказал "стоп" экипажу атомной подводной лодки, находившейся в Карибском море. Находясь в состоянии погружения [на лодке], не знали, что происходит на поверхности, не имели информации. Командир этой лодки и его старпом решили, что там, наверху, уже все – ядерная война. И готовы были начать запускать ракеты. А этот старший офицер – он для них был старшим начальником, он находился просто на борту их лодки, он был командиром дивизии лодок. И он сказал: "Нет, отменяю ваш приказ". Там чуть ли не до драки дошло, но в итоге они всплыли и убедились, что все нормально, ядерной войны нет", – рассказал Киселев. 

Телеведущий отметил, что в тот раз все закончилось "к счастью для человечества, благополучно, хотя, возможно, были и другие сценарии". 

Киселев надеется, что в "длинной цепочке" лиц, которые могут быть задействованы в исполнении приказа о применении ядерного оружия, найдется "слабое звено". 

"Мы очень часто гоним от себя дурные мысли. Но, господа, имейте ввиду: сейчас ситуация в мире с точки зрения угрозы для ядерной безопасности гораздо хуже, чем была во времена Карибского кризиса 60 лет назад", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 1961 году США разместили в Турции и Италии ядерное оружие, в ответ в октябре 1962 года СССР тайно перебросил на Кубу вооруженные силы, технику и вооружения, включая ядерное оружие. Это привело к существенному ухудшению отношений между США и СССР. Кризис закончился демонтажем советских ракетных установок и вывозом их с территории Кубы. В ответ США прекратили блокаду Кубы и вывезли американские ракеты из Турции.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, СССР, ядерное оружие, Кремль, Евгений Киселев, угрозы, кризис, дипломаты, экипаж
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