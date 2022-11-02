Угроза для ядерной безопасности сейчас больше, чем во времена Карибского кризиса – Киселев

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин применить против Украины тактическое ядерное оружие, Киселев сказал, что глава Кремля – безумец.

"Он безумец. Он в состоянии сделать все, что угодно. Единственное, на что я надеюсь, чтобы, как во время Карибского кризиса, нашлись не только умные политики и умные дипломаты, но и ответственные военные. Вот там был офицер-подводник, который сказал "стоп" экипажу атомной подводной лодки, находившейся в Карибском море. Находясь в состоянии погружения [на лодке], не знали, что происходит на поверхности, не имели информации. Командир этой лодки и его старпом решили, что там, наверху, уже все – ядерная война. И готовы были начать запускать ракеты. А этот старший офицер – он для них был старшим начальником, он находился просто на борту их лодки, он был командиром дивизии лодок. И он сказал: "Нет, отменяю ваш приказ". Там чуть ли не до драки дошло, но в итоге они всплыли и убедились, что все нормально, ядерной войны нет", – рассказал Киселев.

Телеведущий отметил, что в тот раз все закончилось "к счастью для человечества, благополучно, хотя, возможно, были и другие сценарии".

Киселев надеется, что в "длинной цепочке" лиц, которые могут быть задействованы в исполнении приказа о применении ядерного оружия, найдется "слабое звено".

"Мы очень часто гоним от себя дурные мысли. Но, господа, имейте ввиду: сейчас ситуация в мире с точки зрения угрозы для ядерной безопасности гораздо хуже, чем была во времена Карибского кризиса 60 лет назад", – добавил он.

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