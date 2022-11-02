КНДР выпустила 17 ракет, в том числе баллистическую. В Южной Корее ответили

2 ноября КНДР запустила наибольшее количество ракет с тех пор, как она начала их испытания в 1980-х годах Фото: EPA

The Washington Post сообщает, что было 23 запуска.

Они произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею. 1 ноября лидер КНДР выступил с "завуалированной" угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею "заплатить ужаснейшую цену в истории", сообщало Associated Press. По мнению редакции Bloomberg, это может быть попыткой Ким Чен Ына заложить основу "для первого ядерного испытания за пять лет".

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель назвал запуск территориальным нарушением. Через несколько часов Южная Корея выпустила три ракеты класса "воздух-поверхность" в международные воды на северокорейской стороне морской границы, известной как Северная ограничительная линия, сообщил Bloomberg.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, сообщила пресс-служба корейского МИД. Они осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты и назвали такие действия "беспрецедентной и серьезной военной провокацией".

Как пишет The Washington Post, сегодняшние запуски ракет Северной Кореи добавляются к около 20 проведенным Ким Чен Ыном ранее в этом году. Это наибольшее количество ракет, запущенных Пхеньяном за любой год с тех пор, как он начал их испытания в 1980-х годах, отметила газета со ссылкой на Центр стратегических международных исследований.