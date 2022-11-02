КНДР выпустила 17 ракет, в том числе баллистическую. В Южной Корее ответили

The Washington Post сообщает, что было 23 запуска.
Они произошли через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею. 1 ноября лидер КНДР выступил с "завуалированной" угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею "заплатить ужаснейшую цену в истории", сообщало Associated Press. По мнению редакции Bloomberg, это может быть попыткой Ким Чен Ына заложить основу "для первого ядерного испытания за пять лет".
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель назвал запуск территориальным нарушением. Через несколько часов Южная Корея выпустила три ракеты класса "воздух-поверхность" в международные воды на северокорейской стороне морской границы, известной как Северная ограничительная линия, сообщил Bloomberg.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, сообщила пресс-служба корейского МИД. Они осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты и назвали такие действия "беспрецедентной и серьезной военной провокацией".
Как пишет The Washington Post, сегодняшние запуски ракет Северной Кореи добавляются к около 20 проведенным Ким Чен Ыном ранее в этом году. Это наибольшее количество ракет, запущенных Пхеньяном за любой год с тех пор, как он начал их испытания в 1980-х годах, отметила газета со ссылкой на Центр стратегических международных исследований.
Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций, сообщил телеканал pbs. Позже Северная Корея в ответ на совместные военные учение Южной Кореи и США начала запускать ракеты, чтобы "предупредить" Вашингтон, а сами учения в КНДР назвали "репетицией вторжения".
Секретарь правящей Рабочей партии КНДР Пак Чен Чон заявил, что если США и Южная Корея попытаются использовать вооруженные силы против Северной Кореи "без всякого страха", то специальные средства вооруженных сил без промедления "выполнят свою стратегическую миссию".
В то же время Пхеньян может готовиться к ядерному испытанию, первому с 2017 года, пишет CNN. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые показывают активность на подземном ядерном полигоне КНДР.
В свою очередь США и Южной Кореи заявляют, что их учения носят оборонительный характер и что у них нет намерений нападать на Северную Корею.