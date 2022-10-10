ГОРДОН
 
 
МИР

КНДР заявила, что последние ракетные испытания были имитацией ядерного удара по Южной Корее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын
Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: EPA

Северная Корея заявила, что ее недавние ракетные испытания были проведены для имитации удара по Южной Корее тактическим ядерным оружием. Об этом сообщило северокорейское государственное информагентство KCNA.

В агентстве заявили, что учения проводились на фоне "продолжающихся опасных военных учений", проводимых крупномасштабными объединенными военно-морскими силами, включая авианосец США, эсминец Aegis и атомную подводную лодку в водах Корейского полуострова. Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын.

Отмечается, что лидер 25 сентября состоялось "учение по пуску баллистических ракет в рамках имитации загрузки тактических ядерных боеголовок в шахту под водоемом в северо-западной части КНДР". 

По данным государственного агентства, разные испытания моделировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов в Южной Корее.

В агентство подчеркнули, что эффективность и практическая боевая способность ядерных боевых сил КНДР в рамках учений были полностью продемонстрированы, поскольку они "полностью готовые к нанесению ударов и уничтожению поставленных объектов в намеченных местах".

Контекст:

25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.

Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.

8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Северная Корея, Южная Корея, военные учения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Мы будем смеяться над вашей несчастной бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
"Мы будем смеяться над вашей несчастной бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо
Яремчук впервые за четыре года показала свое лицо
"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне
"Сама на себя не похожа", "Мурашки и слезы". В сети обсуждают ролик Каменских о войне
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (411826)
2
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (30518)
3
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью (26042)
4
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме (19036)
5
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (17187)
6
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (16826)
7
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (7819)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (7530)
 
 
 
 