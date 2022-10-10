КНДР заявила, что последние ракетные испытания были имитацией ядерного удара по Южной Корее

В агентстве заявили, что учения проводились на фоне "продолжающихся опасных военных учений", проводимых крупномасштабными объединенными военно-морскими силами, включая авианосец США, эсминец Aegis и атомную подводную лодку в водах Корейского полуострова. Руководил учениями лидер КНДР Ким Чен Ын.

Отмечается, что лидер 25 сентября состоялось "учение по пуску баллистических ракет в рамках имитации загрузки тактических ядерных боеголовок в шахту под водоемом в северо-западной части КНДР".

По данным государственного агентства, разные испытания моделировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов в Южной Корее.

В агентство подчеркнули, что эффективность и практическая боевая способность ядерных боевых сил КНДР в рамках учений были полностью продемонстрированы, поскольку они "полностью готовые к нанесению ударов и уничтожению поставленных объектов в намеченных местах".