Зеленский: Спасибо США за бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю

"Спасибо президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет военной помощи на $400 млн. За бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку!" – написал глава государства.

Дякую @POTUS і народу * за черговий пакет військової допомоги на * 400 млн. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Цінуємо цю незмінну підтримку!

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.

В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.

В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.