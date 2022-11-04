США предоставили Украине более $18,9 млрд военной помощи с января 2021 года – Пентагон

Сегодня Пентагон объявил о предоставлении Украине $400 млн военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от программы президентских полномочий по сокращению расходов (PDA), по которой США предоставляют Украине вооружение из запасов минобороны, по USAI финансируются контракты с промышленностью.
В минобороны США уточнили, что новый пакет включает:
"В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с момента прихода к власти администрации [президента США Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд и более $18,2 млрд с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля", – говорится в сообщении.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".