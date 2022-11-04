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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать отремонтированные танки Т-72

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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи 4 ноября
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи 4 ноября
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной помощи для Украины в размере $400 млн. Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пакет помощи будет включать 1100 дронов Phoenix Ghost, 40 бронированных речных катеров, ремонт 250 бронетранспортеров М1117, 45 отремонтированных танков Т-72 и другое. Также средства будут выделены на модернизацию ракет для систем противовоздушной обороны Hawk для включения в будущие пакеты помощи.

Синг уточнила, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды.

"Определенное количество танков будут доставлены в Украину до конца декабря, остальные поступят в 2023 году", – сказала она.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным минобороны США на 28 октября, США с января 2021 года предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, танки, военная помощь, бронетранспортер, война России против Украины
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