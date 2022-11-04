Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать отремонтированные танки Т-72

Пакет помощи будет включать 1100 дронов Phoenix Ghost, 40 бронированных речных катеров, ремонт 250 бронетранспортеров М1117, 45 отремонтированных танков Т-72 и другое. Также средства будут выделены на модернизацию ракет для систем противовоздушной обороны Hawk для включения в будущие пакеты помощи.
Синг уточнила, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды.
"Определенное количество танков будут доставлены в Украину до конца декабря, остальные поступят в 2023 году", – сказала она.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
По данным минобороны США на 28 октября, США с января 2021 года предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.