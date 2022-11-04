Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать отремонтированные танки Т-72

Пакет помощи будет включать 1100 дронов Phoenix Ghost, 40 бронированных речных катеров, ремонт 250 бронетранспортеров М1117, 45 отремонтированных танков Т-72 и другое. Также средства будут выделены на модернизацию ракет для систем противовоздушной обороны Hawk для включения в будущие пакеты помощи.

Синг уточнила, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды.

"Определенное количество танков будут доставлены в Украину до конца декабря, остальные поступят в 2023 году", – сказала она.