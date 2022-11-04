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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Пропутинские силы на Западе далеко еще не разгромлены. Они вылезают из разных концов

 
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Каспаров: Разговоры, что надо делать уступки какие-то, отдавать территории все, кончились. Штайнмайер подвел под ними черту
Каспаров: Разговоры, что надо делать уступки какие-то, отдавать территории – все, кончились. Штайнмайер подвел под ними черту
Фото: Форум свободной России / Facebook

Российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что геополитическую ситуацию уже нельзя назвать неопределенной, в мире уже есть консенсус, что Украина должна победить в войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которую тот произнес в обращении к нации 28 октября.

Штайнмайер тогда заявил, что Германия будет прилагать все усилия для сокращения зависимости от России и противостоять ее преступлениям, а также продолжит всестороннюю помощь Украине.

Гордон спросил: "Запад окончательно сжег мосты с [президентом России Владимиром] Путиным, или все еще возможно?"

"Первый инстинкт был сказать: "Окончательно! Вот Штайнмайер сказал – и все. – ответил Каспаров. – Но, как учила меня мама, пока часы не остановлены, партия не кончилась. Война продолжается. И пропутинские силы на Западе далеко еще не разгромлены. Они все равно вылезают из разных концов: из ультраправой части спектра, из ультралевой части спектра, из бизнеса. Ситуация геополитическая остается пока... Я не скажу "неопределенной", она уже определилась. Но все равно сохраняются какие-то факторы вот той самой неопределенности, которые не позволяют мне категорически сказать то, что многие хотели бы услышать: "Все". 

Он подчеркнул, что консенсусное мнение в поддержку того, что Украина должна победить, сформировалось. 

"Это консенсус. А эти разговоры, что надо делать уступки какие-то (которые были в мае-июне), отдавать территории – все, эти разговоры кончились. Штайнмайер подвел под ними черту", – добавил Каспаров.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Штайнмайер выступал с обращением к нации через несколько дней после визита в Украину. 25 октября Штайнмайер впервые после начала полномасштабного вторжения России посетил Украину, в ходе поездки в Черниговскую область была объявлена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, переговоры, военная помощь, Гарри Каспаров, война России против Украины
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