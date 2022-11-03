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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Я с трудом могу себе представить готовность генералов нажать на эти кнопки

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Каспаров: Американцам не надо использовать ядерное оружие, чтобы разнести в клочья российские базы, или корабли, или подлодки, которые запускают ядерные ракеты
Каспаров: Американцам не надо использовать ядерное оружие, чтобы разнести в клочья российские базы, или корабли, или подлодки, которые запускают ядерные ракеты
Фото: Гарри Каспаров / Facebook

Российские военные не решатся применить ядерное оружие, даже если президент РФ Владимир Путин отдаст такой приказ, потому что побоятся немедленного ответа от НАТО, считает российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Что касается ядерного оружия тактического, мне кажется это крайне маловероятным. С самого начала войны я говорил, что даже в самой критической ситуации я с трудом могу себе представить готовность генералов нажать на эти кнопки", – сказал Каспаров.

Он отметил, что считает маловероятным даже отдачу Путиным такого приказа, поскольку "он уже убедился, что ответ будет".

"Если он еще до 24 февраля или, скажем, до мая – июня считал, что Запад отступит в каких-то ситуациях, то сейчас видно, что на Западе превалирует точка зрения, что надо отвечать. И если западные политики еще не столь откровенны в этом, то многие генералы, пусть даже отставные генералы: генерал [Дэвид] Петреус, генерал [Бен] Ходжес – они четко говорят о том, что ответ будет адекватным. Притом что американцам не надо использовать ядерное оружие, чтобы разнести в клочья те российские базы, или корабли, или подлодки, которые запускают ядерные ракеты", – сказал оппозиционер.

В то же время, обратил внимание он, даже если Путин на это решится, решение нажать кнопку и нанести удар должен будет принять некий условный командир подлодки.

"У него нет, конечно, проблемы с совестью. Нажать кнопку и пустить ракету в какой-то украинский город – он это, конечно, сделает... Если он считает, что его через сколько-то лет будут судить в Гааге, то, конечно, для него это не проблема. Но если он считает, что есть 50 на 50 шансы, что американский Tomahawk через 15 минут уничтожит его подлодку, – никогда в жизни не нажмет кнопку. А шанс такой уже не 50 на 50, а больше будет", – заявил Каспаров.

По его мнению, после ряда неудач оккупантов, включая взрывы в Севастополе, российские военные понимают, что нет зон, где они в безопасности.

"И это еще так делают, исподтишка. Это еще не НАТО воюет", – добавил политик. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что Россия будет защищать "свою землю" (имея в виду незаконно аннексированные территории Украины) "всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Окружение Путина может саботировать приказ о применении ядерного оружия. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Он считает, что президент страны-оккупанта "теоретически [ядерное оружие применить может], а практически – нет".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, США, НАТО, ядерное оружие, Гарри Каспаров, война России против Украины, российские военные
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