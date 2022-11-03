Каспаров: Применение Россией ядерного оружия крайне маловероятно. Я с трудом могу себе представить готовность генералов нажать на эти кнопки

Каспаров: Американцам не надо использовать ядерное оружие, чтобы разнести в клочья российские базы, или корабли, или подлодки, которые запускают ядерные ракеты Фото: Гарри Каспаров / Facebook

"Что касается ядерного оружия тактического, мне кажется это крайне маловероятным. С самого начала войны я говорил, что даже в самой критической ситуации я с трудом могу себе представить готовность генералов нажать на эти кнопки", – сказал Каспаров.

Он отметил, что считает маловероятным даже отдачу Путиным такого приказа, поскольку "он уже убедился, что ответ будет".

"Если он еще до 24 февраля или, скажем, до мая – июня считал, что Запад отступит в каких-то ситуациях, то сейчас видно, что на Западе превалирует точка зрения, что надо отвечать. И если западные политики еще не столь откровенны в этом, то многие генералы, пусть даже отставные генералы: генерал [Дэвид] Петреус, генерал [Бен] Ходжес – они четко говорят о том, что ответ будет адекватным. Притом что американцам не надо использовать ядерное оружие, чтобы разнести в клочья те российские базы, или корабли, или подлодки, которые запускают ядерные ракеты", – сказал оппозиционер.

В то же время, обратил внимание он, даже если Путин на это решится, решение нажать кнопку и нанести удар должен будет принять некий условный командир подлодки.

"У него нет, конечно, проблемы с совестью. Нажать кнопку и пустить ракету в какой-то украинский город – он это, конечно, сделает... Если он считает, что его через сколько-то лет будут судить в Гааге, то, конечно, для него это не проблема. Но если он считает, что есть 50 на 50 шансы, что американский Tomahawk через 15 минут уничтожит его подлодку, – никогда в жизни не нажмет кнопку. А шанс такой уже не 50 на 50, а больше будет", – заявил Каспаров.

По его мнению, после ряда неудач оккупантов, включая взрывы в Севастополе, российские военные понимают, что нет зон, где они в безопасности.

"И это еще так делают, исподтишка. Это еще не НАТО воюет", – добавил политик.

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