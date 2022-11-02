Зеленский об угрозе применения РФ ядерного оружия против Украины: Я не считаю, что они адекватные, но бояться Россию не нужно

Зеленский: Не нужно связывать ультиматумы россиян либо выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, то они применят ядерное оружие Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью чешскому телевидению высказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Я не уверен, я не хочу говорить и давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот. Она слышит какой-нибудь месседж – о, как там сказала Украина, что она сказала? Что будет? Давай сделаем, чтобы не было. Что там сказала? Не будет ли использования ядерного оружия? – давайте подумаем, как это использовать. Поэтому я не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза", – отметил президент.

В то же время, по мнению Зеленского, "бояться этого не нужно".

"Бояться не нужно Россию. Я не считаю, что они адекватные, они могут сделать что-то, могут не сделать что-нибудь. Не нужно связывать ультиматумы россиян либо выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, то они применят оружие. Это большая ошибка. Это не связанные вещи", – подчеркнул президент Украины.

2 ноября МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Россия "гипотетически" может применить ядерное оружие.