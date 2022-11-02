Зеленский об угрозе применения РФ ядерного оружия против Украины: Я не считаю, что они адекватные, но бояться Россию не нужно

Такое мнение в интервью чешскому телевидению высказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.
"Я не уверен, я не хочу говорить и давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот. Она слышит какой-нибудь месседж – о, как там сказала Украина, что она сказала? Что будет? Давай сделаем, чтобы не было. Что там сказала? Не будет ли использования ядерного оружия? – давайте подумаем, как это использовать. Поэтому я не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза", – отметил президент.
В то же время, по мнению Зеленского, "бояться этого не нужно".
"Бояться не нужно Россию. Я не считаю, что они адекватные, они могут сделать что-то, могут не сделать что-нибудь. Не нужно связывать ультиматумы россиян либо выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, то они применят оружие. Это большая ошибка. Это не связанные вещи", – подчеркнул президент Украины.
2 ноября МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Россия "гипотетически" может применить ядерное оружие.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил. Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в бою, но его можно было применить любым способом, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда, отметило СМИ.