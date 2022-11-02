"Был бы сумасшедшим". Джонсон заявил, что в случае применения Путиным тактического ядерного оружия против Украины должен быть ответ Запада

Об этом в интервью Sky News, опубликованном 1 ноября, сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Путин "был бы сумасшедшим, если бы сделал это", отметил политик.

По мнению Джонсона, использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" для России – ее экономика будет полностью заморожена, а Путин "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть", в частности – от Китая.

"Он также значительно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", – сказал Джонсон, видео его ответа опубликовано в Twitter телеканала.

Политик также добавил, что "должен быть какой-то ответ" со стороны Запада в случае применения Путиным тактического ядерного оружия.

По словам Джонсона, победа Украины в войне против России "может стать абсолютным поворотным моментом для всего мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)