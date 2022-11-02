ГОРДОН
 
 
МИР

"Был бы сумасшедшим". Джонсон заявил, что в случае применения Путиным тактического ядерного оружия против Украины должен быть ответ Запада

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" для России, считает Джонсон
Использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" для России, считает Джонсон
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин вряд ли использует тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом в интервью Sky News, опубликованном 1 ноября, сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Путин "был бы сумасшедшим, если бы сделал это", отметил политик.

По мнению Джонсона, использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" для России – ее экономика будет полностью заморожена, а Путин "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть", в частности – от Китая.

"Он также значительно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", – сказал Джонсон, видео его ответа опубликовано в Twitter телеканала.

Политик также добавил, что "должен быть какой-то ответ" со стороны Запада в случае применения Путиным тактического ядерного оружия.

По словам Джонсона, победа Украины в войне против России "может стать абсолютным поворотным моментом для всего мира".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН". 

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, ядерное оружие, экономика, катастрофа, угрозы, Борис Джонсон, война России против Украины, президент, интервью, премьер-министр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Дочь Веры Брежневой переоделась "молодой ведьмочкой"
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Майкл Дуглас изменился до неузнаваемости
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
Kalush Orchestra пригласили на премию MTV EMA 2022
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Горбунов высказался о Залужном и показал совместное селфи
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
Илон Маск на Хэллоуин снялся в костюме супергероя в компании матери. Фото
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
"Все будет становиться еще более хаотичным". Меган Маркл рассказала об "утренней лихорадке" у нее дома
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
Кацурина снялась в купальнике, поставив ноги на ширину плеч
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
"Для меня вопрос – как законным путем можно было это сделать?" Хореограф Кот высказался об отъезде Ямы за границу в первый день войны
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Михаил Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (185137)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (138458)
3
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (122663)
4
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (112572)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (70209)
6
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (63062)
7
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (55299)
8
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (50730)
 
 
 
 