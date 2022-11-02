"Был бы сумасшедшим". Джонсон заявил, что в случае применения Путиным тактического ядерного оружия против Украины должен быть ответ Запада

Об этом в интервью Sky News, опубликованном 1 ноября, сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Путин "был бы сумасшедшим, если бы сделал это", отметил политик.
По мнению Джонсона, использование ядерного оружия станет "полной катастрофой" для России – ее экономика будет полностью заморожена, а Путин "потеряет значительную часть молчаливой поддержки, которая у него до сих пор есть", в частности – от Китая.
"Он также значительно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", – сказал Джонсон, видео его ответа опубликовано в Twitter телеканала.
Политик также добавил, что "должен быть какой-то ответ" со стороны Запада в случае применения Путиным тактического ядерного оружия.
По словам Джонсона, победа Украины в войне против России "может стать абсолютным поворотным моментом для всего мира".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
On whether President Putin * might use a nuclear weapon as part of Russia's continuing war in Ukraine * , Mr Johnson said he does "not think he will"pic.twitter.com/mFnAIfSl1G— Sky News (@SkyNews) November 1, 2022
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН".
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул 24 октября, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны с Украиной. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".