США пока не видят признаков того, что РФ решила применить "грязную бомбу" – глава Пентагона

"Если Россия решит применить какой-либо тип ядерного оружия, вы увидите очень значительный ответ со стороны международного сообщества… и мы будем продолжать заявлять, что любой тип применения такого рода оружия или даже разговоры об использование подобного оружия опасны и безответственны", – сказал он.
В то же время, по словам Остина, Пентагон не видел ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин принял решение использовать "грязную бомбу", а также никаких признаков того, что такое может планировать Украина.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.