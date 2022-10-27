США пока не видят признаков того, что РФ решила применить "грязную бомбу" – глава Пентагона

Остин: Если Россия решит применить какой-либо тип ядерного оружия, вы увидите очень значительный ответ со стороны международного сообщества Фото: EPA

"Если Россия решит применить какой-либо тип ядерного оружия, вы увидите очень значительный ответ со стороны международного сообщества… и мы будем продолжать заявлять, что любой тип применения такого рода оружия или даже разговоры об использование подобного оружия опасны и безответственны", – сказал он.

В то же время, по словам Остина, Пентагон не видел ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин принял решение использовать "грязную бомбу", а также никаких признаков того, что такое может планировать Украина.