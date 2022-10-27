Россияне могут заявлять о "грязной бомбе" в Украине, чтобы оправдать удары по украинской инфраструктуре – Зеленский

Зеленский: Россияне свое общество постоянно накачивают, что у нас готовится какое-то ядерное оружие (мы не понимаем, о чем они) Фото: EPA

Президент отметил, что такие разговоры РФ могут быть запугиванием и свидетельствовать о подготовке Россией провокаций.

"Они могут нанести те или иные удары, как этими дронами, ракетные удары по соответствующей инфраструктуре, чтобы потом сказать: "Мы били по этой инфраструктуре, потому что там что-то изготовляли". Найти оправдание своим ударам или оккупации – оправдание для международного сообщества и для своего внутреннего общества. Они их постоянно накачивают, что у нас готовится какое-то ядерное оружие (мы не понимаем, о чем они). И они это объясняют постоянно своему обществу", – сказал он.

Зеленский заявил, что Украина обращалась к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой посетить украинские объекты критической инфраструктуры, о которых говорит РФ, провести там проверки и оставить на местах своих сотрудников, а также оставить свой персонал на украинских атомных станциях.