Россияне могут заявлять о "грязной бомбе" в Украине, чтобы оправдать удары по украинской инфраструктуре – Зеленский

Президент отметил, что такие разговоры РФ могут быть запугиванием и свидетельствовать о подготовке Россией провокаций.
"Они могут нанести те или иные удары, как этими дронами, ракетные удары по соответствующей инфраструктуре, чтобы потом сказать: "Мы били по этой инфраструктуре, потому что там что-то изготовляли". Найти оправдание своим ударам или оккупации – оправдание для международного сообщества и для своего внутреннего общества. Они их постоянно накачивают, что у нас готовится какое-то ядерное оружие (мы не понимаем, о чем они). И они это объясняют постоянно своему обществу", – сказал он.
Зеленский заявил, что Украина обращалась к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой посетить украинские объекты критической инфраструктуры, о которых говорит РФ, провести там проверки и оставить на местах своих сотрудников, а также оставить свой персонал на украинских атомных станциях.
На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".
21 сентября президент РФ Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.