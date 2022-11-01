"Расположены под землей". В Киевской ОВА сообщили о подготовке 425 специальных укрытий в области на случай ядерной угрозы

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"У нас 425 специальных укрытий в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию, – рассказал руководитель ОВА. – Понятно, что, прежде всего, человек должен перейти к укрытию. Второй шаг, самый важный, должна быть связь. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация – это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше".

По словам Кулебы, власти области планируют до 15 ноября оборудовать 425 укрытий приемниками.

"Все уже знают, где бомбоубежища. В большинстве своем они и являются этими противорадиационными укрытиями. Таковым есть каждое второе в Киевской области. Это не отдельные какие-то здания. Они более укреплены, расположены на большей глубине", – отметил глава ОВА.

Кулеба добавил, что власти региона "уточняют и возобновляют все возможные эвакуационные маршруты".

"Есть планы эвакуации каждого населенного пункта по каждой отдельной территориальной общине. В них определены места, где людям нужно будет собираться для эвакуации, определены транспортные средства, которые будут привлекаться для эвакуации. В каждой общине – ответственный за это человек", – подчеркнул руководитель Киевской ОВА.

В случае ядерной атаки для информирования жителей региона будут использованы все доступные официальные источники – правительственные линии, радио, громкоговорители, рассказал Кулеба.

"В частности, будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут информировать население. Этим занимается ГСЧС, в случае необходимости еще будут привлекать полицию", – резюмировал он.

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