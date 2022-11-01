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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Расположены под землей". В Киевской ОВА сообщили о подготовке 425 специальных укрытий в области на случай ядерной угрозы

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425 специальных укрытий в Киевской области имеют два входа и выхода, вентиляцию, отметил Кулеба
425 специальных укрытий в Киевской области имеют два входа и выхода, вентиляцию, отметил Кулеба
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

В Киевской области готовят специальные укрытия на случай ядерной угрозы.

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"У нас 425 специальных укрытий в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию, – рассказал руководитель ОВА. – Понятно, что, прежде всего, человек должен перейти к укрытию. Второй шаг, самый важный, должна быть связь. Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация – это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше".

По словам Кулебы, власти области планируют до 15 ноября оборудовать 425 укрытий приемниками.

"Все уже знают, где бомбоубежища. В большинстве своем они и являются этими противорадиационными укрытиями. Таковым есть каждое второе в Киевской области. Это не отдельные какие-то здания. Они более укреплены, расположены на большей глубине", – отметил глава ОВА.

Кулеба добавил, что власти региона "уточняют и возобновляют все возможные эвакуационные маршруты".

"Есть планы эвакуации каждого населенного пункта по каждой отдельной территориальной общине. В них определены места, где людям нужно будет собираться для эвакуации, определены транспортные средства, которые будут привлекаться для эвакуации. В каждой общине – ответственный за это человек", – подчеркнул руководитель Киевской ОВА.

В случае ядерной атаки для информирования жителей региона будут использованы все доступные официальные источники – правительственные линии, радио, громкоговорители, рассказал Кулеба.

"В частности, будут ездить автомобили с громкоговорителями, которые будут информировать население. Этим занимается ГСЧС, в случае необходимости еще будут привлекать полицию", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, автомобили, ядерное оружие, ГСЧС, полиция, Киевская ОГА, бомбоубежище, Киевская область, угрозы, эвакуация, маршрут, война России против Украины, интервью, ядерный удар, население, Алексей Кулеба
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