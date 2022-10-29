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РФ отреагировала на ускоренную модернизацию ядерного арсенала США в Европе

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В Пентагоне заявляют, что ускоренный переброс ядерного запаса В61-12 не связан с войной в Украине
В Пентагоне заявляют, что ускоренный переброс ядерного запаса В61-12 не связан с войной в Украине
Фото: defence-ua.com

Модернизируя ядерное оружие, размещенное в Европе на военных базах в странах Европы, Соединенные штаты Америки "снижают ядерный порог". Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил "РИА Новости".

По его словам, Россия "будет учитывать" в своем военном планировании обновление авиационных бомб В61-12, о котором стало известно 27 октября. Издание Politico написало о том, что это оружие американское министерство обороны планировало отправить в Европу весной 2023 года, но процесс перенесли на декабрь 2022 года. Два компетентных источника подтвердили журналистам, что бомбы доставят в ускоренном порядке.

"Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", – сказал Грушко.

В обзоре ядерной политики США на 2022 год, который Пентагон опубликовал также 27 октября, говорится, что обновление ядерного арсенала в Европе является плановым, но не скрывают, что России нужно его учитывать, провоцируя военную эскалацию.

"Эти гибкие, адаптируемые возможности являются ключом к обеспечению того, чтобы руководство России не просчиталось в отношении последствий применения ядерного оружия в любом масштабе, тем самым снижая их уверенность как в развязывании войны с применением обычных вооружений против НАТО, так и в рассмотрении вопроса о применении нестратегического ядерного оружия в таком конфликте", – написано в обзоре.

Контекст:

Испытания модернизированных бомб B61-12 прошли в США летом 2020 года, в том же году началось их массовое производство. Они приспособлены для авиационного сброса истребителями и бомбардировщиками. 

Пресс-секретарь министерства обороны США генерал Патрик Райдер объяснил Politicoчто Пентагон давно планировал модернизировать ядерный арсенал в регионе и это никак не связано с войной в Украине. По мнению политического директора группы по разоружению Ploughshares Fund Тома Коллины, послание, стоящее за отправкой первых бомб в декабре, направлено на европейских союзников, которые чувствуют себя особенно уязвимыми для России, регулярно сообщающей о ядерных испытаниях.

Теги: США, НАТО, ядерное оружие, Пентагон, МИД России, бомба, Александр Грушко
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