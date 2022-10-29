РФ отреагировала на ускоренную модернизацию ядерного арсенала США в Европе

По его словам, Россия "будет учитывать" в своем военном планировании обновление авиационных бомб В61-12, о котором стало известно 27 октября. Издание Politico написало о том, что это оружие американское министерство обороны планировало отправить в Европу весной 2023 года, но процесс перенесли на декабрь 2022 года. Два компетентных источника подтвердили журналистам, что бомбы доставят в ускоренном порядке.
"Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", – сказал Грушко.
В обзоре ядерной политики США на 2022 год, который Пентагон опубликовал также 27 октября, говорится, что обновление ядерного арсенала в Европе является плановым, но не скрывают, что России нужно его учитывать, провоцируя военную эскалацию.
"Эти гибкие, адаптируемые возможности являются ключом к обеспечению того, чтобы руководство России не просчиталось в отношении последствий применения ядерного оружия в любом масштабе, тем самым снижая их уверенность как в развязывании войны с применением обычных вооружений против НАТО, так и в рассмотрении вопроса о применении нестратегического ядерного оружия в таком конфликте", – написано в обзоре.
Испытания модернизированных бомб B61-12 прошли в США летом 2020 года, в том же году началось их массовое производство. Они приспособлены для авиационного сброса истребителями и бомбардировщиками.
Пресс-секретарь министерства обороны США генерал Патрик Райдер объяснил Politico, что Пентагон давно планировал модернизировать ядерный арсенал в регионе и это никак не связано с войной в Украине. По мнению политического директора группы по разоружению Ploughshares Fund Тома Коллины, послание, стоящее за отправкой первых бомб в декабре, направлено на европейских союзников, которые чувствуют себя особенно уязвимыми для России, регулярно сообщающей о ядерных испытаниях.