РФ отреагировала на ускоренную модернизацию ядерного арсенала США в Европе

В Пентагоне заявляют, что ускоренный переброс ядерного запаса В61-12 не связан с войной в Украине Фото: defence-ua.com

По его словам, Россия "будет учитывать" в своем военном планировании обновление авиационных бомб В61-12, о котором стало известно 27 октября. Издание Politico написало о том, что это оружие американское министерство обороны планировало отправить в Европу весной 2023 года, но процесс перенесли на декабрь 2022 года. Два компетентных источника подтвердили журналистам, что бомбы доставят в ускоренном порядке.

"Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", – сказал Грушко.

В обзоре ядерной политики США на 2022 год, который Пентагон опубликовал также 27 октября, говорится, что обновление ядерного арсенала в Европе является плановым, но не скрывают, что России нужно его учитывать, провоцируя военную эскалацию.

"Эти гибкие, адаптируемые возможности являются ключом к обеспечению того, чтобы руководство России не просчиталось в отношении последствий применения ядерного оружия в любом масштабе, тем самым снижая их уверенность как в развязывании войны с применением обычных вооружений против НАТО, так и в рассмотрении вопроса о применении нестратегического ядерного оружия в таком конфликте", – написано в обзоре.