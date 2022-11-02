Российский режиссер Качанов об угрозах Путина применить ядерное оружие: По факту это самоубийство

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.

"По факту, это… самоубийство... Не растянутое на годы и месяцы. После этого применения все произойдет, собственно говоря, за несколько часов", – отметил Качанов.

По его словам, "вся эта война была самовыпиливанием".

"Это, вероятно, та стадия тупости… даже скорее не тупости, а… уже олигофрении", – считает режиссер.

По мнению Качанова, в Кремле "по уровню безмозглости" могут и применить ядерное оружие.

2 ноября МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Россия "гипотетически" может применить ядерное оружие.

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