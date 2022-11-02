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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов об угрозах Путина применить ядерное оружие: По факту это самоубийство

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21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России
Фото: EPA

Возможное применение ядерного оружия Россией в войне против Украины – это "самовыпиливание" для президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.

"По факту, это… самоубийство... Не растянутое на годы и месяцы. После этого применения все произойдет, собственно говоря, за несколько часов", – отметил Качанов.

По его словам, "вся эта война была самовыпиливанием".

"Это, вероятно, та стадия тупости… даже скорее не тупости, а… уже олигофрении", – считает режиссер.

По мнению Качанова, в Кремле "по уровню безмозглости" могут и применить ядерное оружие.

2 ноября МИД РФ выпустил заявление, в котором рассказал, в каких случаях Россия "гипотетически" может применить ядерное оружие.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала". 

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил. Тактическое ядерное оружие никогда не применялось в бою, но его можно было применить любым способом, в том числе с помощью ракеты или артиллерийского снаряда, отметило СМИ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, угрозы, самоубийство, Алеся Бацман, война России против Украины, президент, интервью, Роман Качанов
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