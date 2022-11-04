Каспаров: Когда говорят: "Путин играет в шахматы", меня это раздражает. Какие там шахматы? Шла карта в руки или противники сворачивали игру

"Мне кажется, его шахматы – это на уровне – помните? – "Джентльмены удачи". Вот там Хмырь и Косой... Ход конем по голове, смахнуть фигуры... На самом деле шахматы – это же не просто игра с правилами, а это игра, в которой все транспарентно: вот у вас позиция и у меня позиция, я знаю, что у вас есть, а вы знаете, что у меня есть, и мы играем по правилам", – сказал он.

По словам Каспарова, все эти вещи для Путина чужды. Ему более свойственны карточные игры, считает он.

"Во-первых, играть надо так, чтобы карты были прижаты. Значит, это уже карточная игра: чтобы никто не знал, что у тебя есть. Потом правила – это же для слабых. Если у тебя есть сила, то ты навязываешь правила", – сказал Каспаров.

По его словам, его раздражает параллель, что Путин якобы играет в шахматы, и ему хочется защитить любимую игру от "грязных рук" людей, которые не имеют с ней ничего общего.

"То, что мы сейчас видим, на самом деле, – это же еще одна демонстрация того, что какие там шахматы, просто... Ну, шла карта в руки. А точнее, даже не столько карта шла, сколько противники попадались такие, что сразу сворачивали игру. Он с какой-то парой двоек просто заваливает банк деньгами, а у них или тройка, или каре, и они сбрасывают карты. И он считал, что так будет всегда. Я не знаю, насколько актуально сейчас в Украине вспоминать русскую классику, но "Пиковая дама": тройка, семерка, туз. И он считает, что так будет всегда", – сказал он.

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