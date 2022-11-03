Каспаров: То, что Путин бросает все новые ресурсы в войну с Украиной, для Китая благо. Путин сокращает мужское население России. Для Китая открываются новые возможности

По мнению Каспарова, Си Цзиньпин надеялся, что Путину удастся быстро захватить Украину, что, в свою очередь, позволило бы Китаю решить вопрос Тайваня таким же военным путем.

"Его волнует Тайвань... А Путин становится обузой, потому что он проигрывает. Точнее, он даже не проигрывает – он проиграл. В сознании Си Цзиньпина война уже проиграна", – убежден Каспаров.

По его мнению, Китай планирует получить выгоду от того, что Путин направляет воевать в Украину самое дееспособное население России.

"И от того, что он бросает все новые и новые ресурсы туда, – с точки зрения Китая, это тоже даже благо. Потому что Путин сокращает мужское население России. И так как бы дефицит мужского населения в России, а сейчас самое дееспособное население просто бросается в мясорубку украинской войны. Понятно, что ВСУ будут его просто перерабатывать, как фарш. Потому что какая там подготовка?" – сказал политик.

Уже сейчас, отметил он, в приграничных регионах у Китая "десятикратный, если не больше" перевес населения.

"А если посмотреть на соотношение мужчин и женщин, то это станет еще более критическим. То есть, в общем, с точки зрения Си Цзиньпина: "Ну пусть проигрывают войну, в конце концов". Там открываются новые возможности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Непонятно, как они реализуются, но огромные территории, куча природных ресурсов, мало людей, хаос... Глядишь – там какие-то независимые государства начнут появляться. Поэтому мне кажется, что Китай делает какие-то телодвижения, но очень четко фиксирует, что это не его война. И вот он готов искать там какие-то разменные комбинации, в которых Путину отводится роль геополитической фишки, а не игрока", – убежден Каспаров.

Он предположил, что Си Цзиньпин даже может делать некоторые предложения США по этому поводу.

"Я уже предположил в некоторых своих интервью, что сигналы Си Цзиньпина в Вашингтон ровно об этом: "Не поменяем ли мы?.. Я вам помогаю добить Путина, а вы мне даете Тайвань". Понятно, что Путин в глазах Си Цзиньпина становится разменной картой", – подчеркнул политик.

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