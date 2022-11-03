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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: То, что Путин бросает все новые ресурсы в войну с Украиной, для Китая благо. Путин сокращает мужское население России. Для Китая открываются новые возможности

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Каспаров: Путин становится обузой, потому что он проигрывает
Каспаров: Путин становится обузой, потому что он проигрывает
Фото: EPA

Лидер КНР Си Цзиньпин считает, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл войну с Украиной, поэтому Китай сейчас будет пытаться получить для себе наибольшую выгоду из сложившейся ситуации. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

По мнению Каспарова, Си Цзиньпин надеялся, что Путину удастся быстро захватить Украину, что, в свою очередь, позволило бы Китаю решить вопрос Тайваня таким же военным путем

"Его волнует Тайвань... А Путин становится обузой, потому что он проигрывает. Точнее, он даже не проигрывает – он проиграл. В сознании Си Цзиньпина война уже проиграна", – убежден Каспаров.

По его мнению, Китай планирует получить выгоду от того, что Путин направляет воевать в Украину самое дееспособное население России. 

"И от того, что он бросает все новые и новые ресурсы туда, – с точки зрения Китая, это тоже даже благо. Потому что Путин сокращает мужское население России. И так как бы дефицит мужского населения в России, а сейчас самое дееспособное население просто бросается в мясорубку украинской войны. Понятно, что ВСУ будут его просто перерабатывать, как фарш. Потому что какая там подготовка?" – сказал политик. 

Уже сейчас, отметил он, в приграничных регионах у Китая "десятикратный, если не больше" перевес населения. 

"А если посмотреть на соотношение мужчин и женщин, то это станет еще более критическим. То есть, в общем, с точки зрения Си Цзиньпина: "Ну пусть проигрывают войну, в конце концов". Там открываются новые возможности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Непонятно, как они реализуются, но огромные территории, куча природных ресурсов, мало людей, хаос... Глядишь – там какие-то независимые государства начнут появляться. Поэтому мне кажется, что Китай делает какие-то телодвижения, но очень четко фиксирует, что это не его война. И вот он готов искать там какие-то разменные комбинации, в которых Путину отводится роль геополитической фишки, а не игрока", – убежден Каспаров.

Он предположил, что Си Цзиньпин даже может делать некоторые предложения США по этому поводу. 

"Я уже предположил в некоторых своих интервью, что сигналы Си Цзиньпина в Вашингтон ровно об этом: "Не поменяем ли мы?.. Я вам помогаю добить Путина, а вы мне даете Тайвань". Понятно, что Путин в глазах Си Цзиньпина становится разменной картой", – подчеркнул политик. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай не является для Украины враждебным государством, но она ждет от его большего в вопросе поддержки. "По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого и пытаться сбалансировать", – сказал дипломат. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Китай, Си Цзиньпин, Сибирь, Гарри Каспаров, Дальний Восток, война России против Украины
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