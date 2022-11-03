Каспаров: Си Цзиньпин не поздравил Путина с 70-летием, а через два дня поздравил с 70-летием Рахмона. Куда яснее?

Каспаров: Путина просто нет в Центральной Азии. Он пропал в этом регионе Фото: EPA

Он считает, что сейчас поддержка России со стороны Китая носит "очень опосредованный характер".

"Китай тоже анализирует ситуацию. И ясно, что Си Цзиньпин ждал успеха, который позволил бы ему – я не знаю – немедленно напасть на Тайвань. Во всяком случае дал бы ему уверенность в том, что проблему Тайваня можно решить военным путем", – сказал Каспаров.

По его мнению, "путинский крах" в Украине уже привел к изменениям на пространстве бывшего Советского Союза.

"Достаточно посмотреть на поведение Казахстана и других республик, как у нас учили, "республик Средней Азии". Сейчас правильно говорить "Центральная Азия", – напомнил оппозиционер. – На самом деле восточная дипломатия – она же всегда немножко двусмысленна, то есть какие-то жесты, нюансы. Си Цзиньпин не поздравляет Путина с 70-летием. Это уже плохо, конечно. Но через два или три дня поздравляет президента Таджикистана [Эмомали] Рахмона с 70-летием (7 октября, в день рождения Путина, Кремль сообщил, что имениннику поступают "многочисленные поздравительные послания и телеграммы", ему звонят лидеры иностранных государств, среди них Си Цзиньпин не упоминался. В комментарии RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что от китайского лидера Путину пришла "как бывает обычно, поздравительная телеграмма". – "ГОРДОН"). Ну уж куда яснее и понятнее?"

Каспаров считает, что Китай уже рассматривает регион Центральной Азии "как свою вотчину".

"А Путина там просто нет. Он пропал в этом регионе", – убежден политик.

Он напомнил, что в январе в Казахстане вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, куда в том числе входит Россия.

"В январе этого года Путин спасал [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева от восстания. И как себя Токаев сейчас ведет? Путин же ждал благодарности. Токаев: "Спасибо большое, конечно. Но у нас свои дела", – сказал Каспаров.

При этом у Си Цзиньпина ситуация сложнее, чем у Токаева, продолжил политик. По его мнению, лидер Китая "не может ждать 10 лет с Тайванем".

"Ему нужна военная победа. Поэтому я уже предположил в некоторых своих интервью, что сигналы Си Цзиньпина в Вашингтон ровно об этом: "Не поменяем ли мы?.. Я вам помогаю добить Путина, а вы мне даете Тайвань". Понятно, что Путин в глазах Си Цзиньпина становится разменной картой. Его волнует Тайвань. А Путин становится обузой, потому что он проигрывает. Точнее, он даже не проигрывает – он проиграл", – сказал Каспаров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube