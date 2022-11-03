Каспаров: Си Цзиньпин не поздравил Путина с 70-летием, а через два дня поздравил с 70-летием Рахмона. Куда яснее?

Он считает, что сейчас поддержка России со стороны Китая носит "очень опосредованный характер".
"Китай тоже анализирует ситуацию. И ясно, что Си Цзиньпин ждал успеха, который позволил бы ему – я не знаю – немедленно напасть на Тайвань. Во всяком случае дал бы ему уверенность в том, что проблему Тайваня можно решить военным путем", – сказал Каспаров.
По его мнению, "путинский крах" в Украине уже привел к изменениям на пространстве бывшего Советского Союза.
"Достаточно посмотреть на поведение Казахстана и других республик, как у нас учили, "республик Средней Азии". Сейчас правильно говорить "Центральная Азия", – напомнил оппозиционер. – На самом деле восточная дипломатия – она же всегда немножко двусмысленна, то есть какие-то жесты, нюансы. Си Цзиньпин не поздравляет Путина с 70-летием. Это уже плохо, конечно. Но через два или три дня поздравляет президента Таджикистана [Эмомали] Рахмона с 70-летием (7 октября, в день рождения Путина, Кремль сообщил, что имениннику поступают "многочисленные поздравительные послания и телеграммы", ему звонят лидеры иностранных государств, среди них Си Цзиньпин не упоминался. В комментарии RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что от китайского лидера Путину пришла "как бывает обычно, поздравительная телеграмма". – "ГОРДОН"). Ну уж куда яснее и понятнее?"
Каспаров считает, что Китай уже рассматривает регион Центральной Азии "как свою вотчину".
"А Путина там просто нет. Он пропал в этом регионе", – убежден политик.
Он напомнил, что в январе в Казахстане вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, куда в том числе входит Россия.
"В январе этого года Путин спасал [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева от восстания. И как себя Токаев сейчас ведет? Путин же ждал благодарности. Токаев: "Спасибо большое, конечно. Но у нас свои дела", – сказал Каспаров.
При этом у Си Цзиньпина ситуация сложнее, чем у Токаева, продолжил политик. По его мнению, лидер Китая "не может ждать 10 лет с Тайванем".
"Ему нужна военная победа. Поэтому я уже предположил в некоторых своих интервью, что сигналы Си Цзиньпина в Вашингтон ровно об этом: "Не поменяем ли мы?.. Я вам помогаю добить Путина, а вы мне даете Тайвань". Понятно, что Путин в глазах Си Цзиньпина становится разменной картой. Его волнует Тайвань. А Путин становится обузой, потому что он проигрывает. Точнее, он даже не проигрывает – он проиграл", – сказал Каспаров.
Каспаров не первый аналитик, который считает, что война против Украины настроила против Путина даже лояльных к нему лидеров. Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец напомнил, как президент Таджикистана в октябре на саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане обратился к Путину и призвал не относиться к странам Центральной Азии "как к бывшему СССР". "Да, мы малые народы, нас не 100 млн, не 200 млн... Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего больше не надо. Чтобы уважали", – сказал Рахмон. Швец считает, что это свидетельствует о "переформатировании роли России в окружающем мире".
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина убежден, что из-за ухудшения отношений с Индией и Китаем, которые призывают к прекращению войны, Путин теряет лояльность даже собственного окружения и становится для него "страшной обузой".
Журналист, бывший ведущий канала "Украина 24" Евгений Киселев убежден, что Китай сейчас ждет максимального ослабления путинского режима, "чтобы дальше с ней говорить языком если не ультиматума, то с позиции силы как минимум".