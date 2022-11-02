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Киселев: Китайцы будут ждать максимального ослабления путинского режима

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Киселев: Россия на просторах Поднебесной поураганила
Киселев: Россия на просторах Поднебесной поураганила
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пекин хочет вести диалог с Россией с позиции силы и выжидает. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал телеведущий Евгений Киселев.

"Я не думаю, что Китай когда-либо Путина поддерживал всерьез. Давайте не будем забывать, что в Китае к Советскому Союзу, к России отношение сложное. В прошлом Россия там тоже, как говорится, поураганила. Пользуюсь специально термином, который однажды использовал Путин, говоря, правда, о политиках из оппозиционного лагеря. Ну вот Россия на просторах Поднебесной поураганила. Она, в частности, получила там и земли, и экстерриториальный статус, была китайская Восточная железная дорога, был город Харбин, который был фактически русским городом, был Порт-Артур. В конце концов у России из-за ее территориальных приобретений и из-за того, что она вела экспансионистскую политику в отношении Китая, случился конфликт с Японией. Из-за этого прежде всего вспыхнула Русско-японская война 1904–1905 годов", – сообщил Киселев.

Он отметил, что китайцы помнят историю и помнят, какими напряженными были отношения с Россией во время культурной революции и в другие периоды. 

"В первой половине 80-х годов очень тяжелые и сложные отношения были между Москвой и Пекином. Китайцы считают, что часть территорий, принадлежавших исторически Китаю, аннексирована Россией еще в далекие времена. Они не ставят вопрос о том, чтобы Россия эти земли возвращала. Но такой тренд в общественном мнении, в общественном сознании существует: что Россия захватила в свое время часть наших исконных земель. Не могу сказать, что Китаем правит русофобия. Но нельзя сказать, что там дружба и любовь взасос. Времена великой дружбы давно прошли, да и особой дружбы, в общем-то, тоже не было", – заявил Киселев.

По его мнению, нынешний китайский лидер не настолько прост, как могло показаться.

"Си Цзиньпин, судя по всему, тоже не лыком шит. Тоже человек властный, волевой. Я думаю, что китайцы чрезвычайно прагматичные, люди, которые умеют ждать, терпеть. И я так полагаю, стратегия Пекина заключается в том, чтобы дождаться максимального ослабления путинского режима, максимального ослабления России, чтобы дальше с Россией говорить языком если не ультиматума, то с позиции силы как минимум", – отметил Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

По мнению посла США в Украине в 20032006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – отметил Хербст 19 октября.

22 октября на заседании Совбеза ООН представитель Китая призвал Украину и РФ к переговорам.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Китай, война, Москва, Си Цзиньпин, Евгений Киселев, Пекин, аннексия, интервью, русские
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