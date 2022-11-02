Киселев: Китайцы будут ждать максимального ослабления путинского режима

"Я не думаю, что Китай когда-либо Путина поддерживал всерьез. Давайте не будем забывать, что в Китае к Советскому Союзу, к России отношение сложное. В прошлом Россия там тоже, как говорится, поураганила. Пользуюсь специально термином, который однажды использовал Путин, говоря, правда, о политиках из оппозиционного лагеря. Ну вот Россия на просторах Поднебесной поураганила. Она, в частности, получила там и земли, и экстерриториальный статус, была китайская Восточная железная дорога, был город Харбин, который был фактически русским городом, был Порт-Артур. В конце концов у России из-за ее территориальных приобретений и из-за того, что она вела экспансионистскую политику в отношении Китая, случился конфликт с Японией. Из-за этого прежде всего вспыхнула Русско-японская война 1904–1905 годов", – сообщил Киселев.

Он отметил, что китайцы помнят историю и помнят, какими напряженными были отношения с Россией во время культурной революции и в другие периоды.

"В первой половине 80-х годов очень тяжелые и сложные отношения были между Москвой и Пекином. Китайцы считают, что часть территорий, принадлежавших исторически Китаю, аннексирована Россией еще в далекие времена. Они не ставят вопрос о том, чтобы Россия эти земли возвращала. Но такой тренд в общественном мнении, в общественном сознании существует: что Россия захватила в свое время часть наших исконных земель. Не могу сказать, что Китаем правит русофобия. Но нельзя сказать, что там дружба и любовь взасос. Времена великой дружбы давно прошли, да и особой дружбы, в общем-то, тоже не было", – заявил Киселев.

По его мнению, нынешний китайский лидер не настолько прост, как могло показаться.

"Си Цзиньпин, судя по всему, тоже не лыком шит. Тоже человек властный, волевой. Я думаю, что китайцы чрезвычайно прагматичные, люди, которые умеют ждать, терпеть. И я так полагаю, стратегия Пекина заключается в том, чтобы дождаться максимального ослабления путинского режима, максимального ослабления России, чтобы дальше с Россией говорить языком если не ультиматума, то с позиции силы как минимум", – отметил Киселев.

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