Киселев: Попытки РФ оставить украинцев без света, тепла и воды не заставят их дрогнуть. Ничем хорошим для Путина это не окончится

"Самые мрачные прогнозы показывают, что украинцам придется зимовать не только без света, но и без тепла. Огромные города замерзающие и обесточенные – это возможно?" – поинтересовался Гордон.

"К сожалению, это возможно. Но я думаю, что украинцы победят. Я думаю, они перетерпят. Что они только сплотятся и обозлятся. Мне кто-то говорил: "Слушайте, мы в 1990-е годы жили в Украине без денег, без нормального продовольствия, без многих других вещей. Непонятно вообще, как сумели выжить", – отметил Киселев.

Он считает, что российская попытка посеять панику обречена на провал.

"Я абсолютно убежден в том, что все эти попытки посеять панику, недовольство, заставить украинцев дрогнуть из-за отсутствия света и тепла, даже воды, ничем хорошим для Путина не окончатся. Украина выстоит и заставит россиян утереться еще", – подчеркнул Киселев.

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