Киселев: Попытки РФ оставить украинцев без света, тепла и воды не заставят их дрогнуть. Ничем хорошим для Путина это не окончится

"Самые мрачные прогнозы показывают, что украинцам придется зимовать не только без света, но и без тепла. Огромные города замерзающие и обесточенные – это возможно?" – поинтересовался Гордон.
"К сожалению, это возможно. Но я думаю, что украинцы победят. Я думаю, они перетерпят. Что они только сплотятся и обозлятся. Мне кто-то говорил: "Слушайте, мы в 1990-е годы жили в Украине без денег, без нормального продовольствия, без многих других вещей. Непонятно вообще, как сумели выжить", – отметил Киселев.
Он считает, что российская попытка посеять панику обречена на провал.
"Я абсолютно убежден в том, что все эти попытки посеять панику, недовольство, заставить украинцев дрогнуть из-за отсутствия света и тепла, даже воды, ничем хорошим для Путина не окончатся. Украина выстоит и заставит россиян утереться еще", – подчеркнул Киселев.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.