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Киселев: Попытки РФ оставить украинцев без света, тепла и воды не заставят их дрогнуть. Ничем хорошим для Путина это не окончится

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Киселев: Украина выстоит и заставит россиян утереться еще
Киселев: Украина выстоит и заставит россиян утереться еще
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Атаки на гражданскую инфраструктуру Украины только сплотят украинцев и сделают злее, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Евгений Киселев.

"Самые мрачные прогнозы показывают, что украинцам придется зимовать не только без света, но и без тепла. Огромные города замерзающие и обесточенные – это возможно?" – поинтересовался Гордон.

"К сожалению, это возможно. Но я думаю, что украинцы победят. Я думаю, они перетерпят. Что они только сплотятся и обозлятся. Мне кто-то говорил: "Слушайте, мы в 1990-е годы жили в Украине без денег, без нормального продовольствия, без многих других вещей. Непонятно вообще, как сумели выжить", – отметил Киселев.

Он считает, что российская попытка посеять панику обречена на провал.

"Я абсолютно убежден в том, что все эти попытки посеять панику, недовольство, заставить украинцев дрогнуть из-за отсутствия света и тепла, даже воды, ничем хорошим для Путина не окончатся. Украина выстоит и заставит россиян утереться еще", – подчеркнул Киселев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, Евгений Киселев, электроэнергия, электроснабжение, российская агрессия, война России против Украины, телеведущий, теплоснабжение
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