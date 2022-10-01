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Евгений Киселев: Я написал заявление, чтобы мне было предоставлено украинское гражданство. И обязался выйти из российского

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Киселев надеется получить украинское гражданство
Киселев надеется получить украинское гражданство
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев написал заявление о том, чтобы ему было предоставлено украинское гражданство. Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

адеюсь, что это заявление вскоре будет подписано президентом Зеленским. Очень на это рассчитываю. Поэтому я не только заявление написал, но написал и декларацию о том, что я обязуюсь выйти из российского гражданства в случае, если мне будет оказана высокая часть и мне будет предоставлено гражданство Украины", – сказал он.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Киселев – российский и украинский журналист. C 2008 года совмещал работу на "Эхе Москвы" и RTVi с должностью главного редактора-консультанта украинского телеканала ТВі, вел на этом канале еженедельную информационно-аналитическую программу "Наверху". В 2009–2012 годах – ведущий общественно-политической программы "Большая политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Интер". В последнее время работал на телеканале "Украина 24".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, гражданство, Евгений Киселев, Алеся Бацман, журналисты, телеведущий
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