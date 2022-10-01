Евгений Киселев: Я написал заявление, чтобы мне было предоставлено украинское гражданство. И обязался выйти из российского

"Надеюсь, что это заявление вскоре будет подписано президентом Зеленским. Очень на это рассчитываю. Поэтому я не только заявление написал, но написал и декларацию о том, что я обязуюсь выйти из российского гражданства в случае, если мне будет оказана высокая часть и мне будет предоставлено гражданство Украины", – сказал он.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



