Евгений Киселев: Есть крупные бизнесмены, которые с Путиным мирились, а сейчас рвут на теле растительность от того, что случилось с их бизнесами, репутацией, жизненными интересами, которые были на Западе

"Всегда в Кремле во власти были люди, которые Путина поддерживали, что называется, условно-досрочно. Были люди, которые ему преданы без лести. Два полюса: преданные без лести и поддерживающие до поры до времени, до определенного срока. Знаете ли, в оппозиции оказались многие сегодня, кто когда-то Путина поддерживал, кто когда-то Путину помогал", – сказал Киселев.

Он упомянул, в частности, имена политолога, основателя "Фонда эффективной политики" Глеба Павловского, который сотрудничал с администрацией президента России в 2000-е годы, и экс-премьер-министра РФ Михаила Касьянова, который, по мнению Киселева, до недавнего времени был "одним из лидеров российской оппозиции".

"Есть крупные бизнесмены, которые, на мой взгляд, с Путиным мирились и которые сейчас на разных местах своих тел рвут густую или изрядно поредевшую растительность от того, что случилось с их бизнесами, с их репутацией, с их жизненными интересами, которые очень часто были за пределами России – на Западе", – сказал Киселев.

В этом контексте журналист назвал основателя группы "Альфа" Михаила Фридмана.

"Вот он сейчас заявил, что готов, если с него снимут санкции, вложить какие-то огромные деньги – то ли миллиард, то ли несколько миллиардов долларов – в возрождение разрушенной украинской экономики. Кто-то скажет, что "ох, решил в воздухе переобуться". Да нет, я помню прекрасно, что еще лет 20 тому назад он не скрывал своего негативного отношения к Путину, но при этом интересы бизнеса важнее", – отметил Киселев.

Однако, по его словам, позднее "правила игры стали все жестче и жестче" – сначала Путин требовал от российских мультимиллиардеров только невмешательства в политику, а потом "пошли откаты": от бизнесменов потребовали давать деньги на те или иные политические проекты и содержать отдельных чиновников.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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