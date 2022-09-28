Евгений Киселев: Есть люди, которые получают от Путина денежную "няньку". Безбедное существование Лаврова обеспечивает очень известный миллиардер

Он отметил, что 20 лет назад некоторые крупные бизнесмены могли не скрывать своего негативного отношения к Путину. Киселев подчеркнул, что не хочет называть их олигархами, потому что "олигарх – это власть плюс собственность", а власти у них уже на первом сроке Путина "никакой не было".

"А правила игры потом стали все жестче и жестче... Поначалу от этих магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом, как я понимаю, пошли откаты. Нужно было периодически давать деньги на те или иные политические проекты. Извините меня, содержать отдельных чиновников", – сказал журналист.

По его информации, еще к началу 20-х годов ХХI века в России сложилась такая система, что определенных государственных чиновников, которые не умеют заниматься бизнесом, "берут на содержание" успешные предприниматели.

"И вот если имеется крупный чиновник, который зачем-то нужен Путину, то Путин просто – я не знаю – напрямую или через кого-то дает понять какому-нибудь конкретному миллиардеру российскому, что надо взять на содержание условного, там, [главу МИД Сергея] Лаврова, допустим, или кого-то еще", – сказал Киселев.

Он подчеркнул, что у Лаврова точно нет никакого своего бизнеса.

"Я не буду называть фамилию одного из российских – очень известных – миллиардеров, который обеспечивает его безбедное существование, но по приказу Путина вот он его взял на свой кошт, как говорится. И таких случаев очень много. И есть, действительно, люди, которые вот таким образом получают от Путина "няньку" такую – денежную "няньку", – рассказал журналист.

Киселев отметил, что эти люди "совершенно не рады" тому, что им приходится отдавать крупные суммы – по несколько сот тысяч, а возможно, и миллионов долларов – чиновникам и представителям властных структур.

"Он лучше лишнюю яхточку прикупит или еще чего-нибудь. Ну, прикупил бы раньше. Да? Они недовольны. Недовольны даже лоялисты. Потому что у этих лоялистов тоже были интересы жизненные за пределами России. У кого-то недвижимость, у кого-то семья, у кого-то бизнес", – добавил телеведущий.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube