ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Евгений Киселев: Есть люди, которые получают от Путина денежную "няньку". Безбедное существование Лаврова обеспечивает очень известный миллиардер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По данным расследователей, Лаврова и его тайную семью содержит известный российский миллиардер
По данным расследователей, Лаврова и его тайную семью содержит известный российский миллиардер
Фото: EPA

Если при первом президентском сроке Владимир Путин хотел от российских магнатов только невмешательства в политику, то потом потребовал финансировать проекты и содержать чиновников, заявил украинский телеведущий Евгений Киселев. Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он отметил, что 20 лет назад некоторые крупные бизнесмены могли не скрывать своего негативного отношения к Путину. Киселев подчеркнул, что не хочет называть их олигархами, потому что "олигарх – это власть плюс собственность", а власти у них уже на первом сроке Путина "никакой не было".  

"А правила игры потом стали все жестче и жестче... Поначалу от этих магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом, как я понимаю, пошли откаты. Нужно было периодически давать деньги на те или иные политические проекты. Извините меня, содержать отдельных чиновников", – сказал журналист.

По его информации, еще к началу 20-х годов ХХI века в России сложилась такая система, что определенных государственных чиновников, которые не умеют заниматься бизнесом, "берут на содержание" успешные предприниматели. 

"И вот если имеется крупный чиновник, который зачем-то нужен Путину, то Путин просто – я не знаю – напрямую или через кого-то дает понять какому-нибудь конкретному миллиардеру российскому, что надо взять на содержание условного, там, [главу МИД Сергея] Лаврова, допустим, или кого-то еще", – сказал Киселев.

Он подчеркнул, что у Лаврова точно нет никакого своего бизнеса.

"Я не буду называть фамилию одного из российских – очень известных – миллиардеров, который обеспечивает его безбедное существование, но по приказу Путина вот он его взял на свой кошт, как говорится. И таких случаев очень много. И есть, действительно, люди, которые вот таким образом получают от Путина "няньку" такую – денежную "няньку", – рассказал журналист.

Киселев отметил, что эти люди "совершенно не рады" тому, что им приходится отдавать крупные суммы – по несколько сот тысяч, а возможно, и миллионов долларов – чиновникам и представителям властных структур.

"Он лучше лишнюю яхточку прикупит или еще чего-нибудь. Ну, прикупил бы раньше. Да? Они недовольны. Недовольны даже лоялисты. Потому что у этих лоялистов тоже были интересы жизненные за пределами России. У кого-то недвижимость, у кого-то семья, у кого-то бизнес", – добавил телеведущий. 

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Лавров занимает должность главы российского МИД с 2004 года. В его биографии на сайте МИД РФ сказано, что у него есть жена и дочь. Жену чиновника зовут Мария, она работала в библиотеке постоянного представительства РФ при ООН.

Осенью 2021 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому Лавров и его тайная семья – любовница и ее дочь – живут за счет олигарха Олега Дерипаски, а также пользуются его домами и самолетами. 

Расследователи считают, что Лавров лоббирует интересы Дерипаски во власти. В частности, он помогал Дерипаске получить американскую визу, решал бизнес-вопросы Дерипаски с властями в Гвинее и на Ямайке. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, Сергей Лавров, бизнес, Евгений Киселев, деньги, олигархи, чиновники, предприниматели, финансы, миллиардер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (181527)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (124768)
3
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (121984)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (110024)
5
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (93923)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (83599)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (34116)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (33147)
 
 
 
 