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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин лично попросил меня продать ему свой бизнес. Я хотел $10 млрд, а он предложил $5 млрд. В результате мне дали ноль

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Пугачев утверждает, что его бизнес стоил $15 млрд
Пугачев утверждает, что его бизнес стоил $15 млрд
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин в свое время лично просил своего тогдашнего близкого друга, российского бизнесмена, миллиардера Сергея Пугачева продать свой бизнес. Об этом Пугачев сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, правда ли, что Пугачев хотел $10 млрд, а Путин предложил только $5 млрд.

"Правда. [В результате] дали ноль. Бизнес продали, забрали. Он стоил не 10, а 15 [миллиардов долларов]", – заявил Пугачев.

Он рассказал, откуда у него самого был этот бизнес.

"Началось с того, что в конце 90-х я начал скупать акции разных предприятий, которые имели отношение к судостроению. В чем был интерес? В том, что 70% российского флота уже тогда было в состоянии списания. Я понимал, что, какой бы ни был бюджет, если я отстрою судостроительный комплекс, бюджет все равно будет… То есть строить дешевле они не смогут нигде. Серьезные корабли, например суда снабжения, военные корабли, нельзя построить в Польше или в Финляндии. Собственно, это потребовало огромных финансовых затрат. Я инвестировал в это сотни миллионов долларов – только в покупку", – объяснил Пугачев.

Бывший друг Путина подчеркнул, что бизнес "просто забрали".

"Не буду лукавить. Не скажу, что Путин целенаправленно прямо все продумал – и забрал у меня. Так сложилось. Я сказал, что приезжать [в Россию] не буду. Он мне говорит: "А ностальгия?" – "Никакой ностальгии у меня. Мое время прошло. Я уже тебе не нужен. Ты уже все определил. У тебя свое окружение: Дима Медведев, Козак, еще кто-то. У тебя все сложилось в жизни. Зачем я тебе здесь нужен? Мне тратить время тоже неинтересно. Поэтому я разберусь, что мне дальше делать", – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал "Межпромбанк", который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента России Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным "Коммерсанта", Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как "Межпромбанк" был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств "Межпромбанка". На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, бизнес, активы, президент, миллиардер, корабли
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