Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин лично попросил меня продать ему свой бизнес. Я хотел $10 млрд, а он предложил $5 млрд. В результате мне дали ноль

Журналист спросил, правда ли, что Пугачев хотел $10 млрд, а Путин предложил только $5 млрд.

"Правда. [В результате] дали ноль. Бизнес продали, забрали. Он стоил не 10, а 15 [миллиардов долларов]", – заявил Пугачев.

Он рассказал, откуда у него самого был этот бизнес.

"Началось с того, что в конце 90-х я начал скупать акции разных предприятий, которые имели отношение к судостроению. В чем был интерес? В том, что 70% российского флота уже тогда было в состоянии списания. Я понимал, что, какой бы ни был бюджет, если я отстрою судостроительный комплекс, бюджет все равно будет… То есть строить дешевле они не смогут нигде. Серьезные корабли, например суда снабжения, военные корабли, нельзя построить в Польше или в Финляндии. Собственно, это потребовало огромных финансовых затрат. Я инвестировал в это сотни миллионов долларов – только в покупку", – объяснил Пугачев.

Бывший друг Путина подчеркнул, что бизнес "просто забрали".

"Не буду лукавить. Не скажу, что Путин целенаправленно прямо все продумал – и забрал у меня. Так сложилось. Я сказал, что приезжать [в Россию] не буду. Он мне говорит: "А ностальгия?" – "Никакой ностальгии у меня. Мое время прошло. Я уже тебе не нужен. Ты уже все определил. У тебя свое окружение: Дима Медведев, Козак, еще кто-то. У тебя все сложилось в жизни. Зачем я тебе здесь нужен? Мне тратить время тоже неинтересно. Поэтому я разберусь, что мне дальше делать", – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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