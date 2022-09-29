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Евгений Киселев: Поначалу от магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом пошли откаты

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Фридмана (слева) считают одним из близких к Путину бизнесменов
Фридмана (слева) считают одним из близких к Путину бизнесменов
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин постепенно менял условия "договора" с крупными российскими бизнесменами, ужесточая "правила игры". Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев на примере российского миллиардера Михаила Фридмана.

"Есть крупные бизнесмены, которые, на мой взгляд, с Путиным мирились и которые сейчас на разных местах своих тел рвут густую или изрядно поредевшую растительность от того, что случилось с их бизнесами, с их репутацией, с их жизненными интересами", – говорит Киселев.

Интересы российских бизнесменов, по мнению телеведущего, зачастую были и есть за пределами России – на Западе.

"Я, например, четко понимаю, что какой-нибудь Михаил Маратович Фридман – глава группы "Альфа", бывший владелец основной "ТНК-БиПи": компании, которая потом была продана "Роснефти" за очень большие деньги, – человек с украинскими корнями, родом из Львова, который, устраивал знаменитый джазовый фестиваль много лет подряд, который владел до недавнего времени – не слежу, грешен, за тем, что там происходит в сфере собственности на кредитные учреждения, но до недавнего времени все-таки принадлежал ему и "Альфа-Банк", украинский "Альфа-Банк" – ну вот он сейчас заявил, что готов, если с него снимут санкции, вложить какие-то огромные деньги: то ли миллиард, то ли несколько миллиардов долларов – в возрождение разрушенной украинской экономики", – отметил политобозреватель.

Киселев допускает, что сейчас кто-то может сказать о Фридмане, что тот "решил в воздухе переобуться", но это, по его словам, не так. Телеведущий "помнит прекрасно", что еще лет 20 тому назад Фридман не скрывал своего негативного отношения к Путину, но при этом "интересы бизнеса важнее".

"А правила игры потом стали все жестче и жестче. Сначала Путин требовал от мультимиллиардеров российских... Не хочу их называть олигархами, потому что они никакие к черту не олигархи, потому что олигарх – это власть плюс собственность", – поясняет политобозреватель.

Власти, как утверждает телеведущий, у российских "олигархов" никакой не было уже тогда – на первом же сроке Путина.

"Но поначалу от этих магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом, как я понимаю, пошли откаты. Нужно было периодически давать деньги на те или иные политические проекты. Извините меня, содержать отдельных чиновников", – заключил Киселев.

Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, под санкции ЕС и Великобритании попали ряд российских бизнесменов, в том числе основатель компании "Альфа-Групп" Фридман.

Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян. С партнерами он владеет одним из крупнейших банков России – "Альфа-Банком" и долей в украинском операторе мобильной связи "Киевстар".

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

16 июля The Wall Street Journal написало, что Фридман в числе других российских бизнесменов оспаривает введенные против них санкции в Общем суде ЕС.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Львов, Украина, Израиль, Великобритания, Киевстар, Кремль, Михаил Фридман, Альфа-Банк, Евгений Киселев, Роснефть, политика, олигархи, война России против Украины, активы, финансы, миллиардер
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