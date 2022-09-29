Евгений Киселев: Поначалу от магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом пошли откаты

"Есть крупные бизнесмены, которые, на мой взгляд, с Путиным мирились и которые сейчас на разных местах своих тел рвут густую или изрядно поредевшую растительность от того, что случилось с их бизнесами, с их репутацией, с их жизненными интересами", – говорит Киселев.

Интересы российских бизнесменов, по мнению телеведущего, зачастую были и есть за пределами России – на Западе.

"Я, например, четко понимаю, что какой-нибудь Михаил Маратович Фридман – глава группы "Альфа", бывший владелец основной "ТНК-БиПи": компании, которая потом была продана "Роснефти" за очень большие деньги, – человек с украинскими корнями, родом из Львова, который, устраивал знаменитый джазовый фестиваль много лет подряд, который владел до недавнего времени – не слежу, грешен, за тем, что там происходит в сфере собственности на кредитные учреждения, но до недавнего времени все-таки принадлежал ему и "Альфа-Банк", украинский "Альфа-Банк" – ну вот он сейчас заявил, что готов, если с него снимут санкции, вложить какие-то огромные деньги: то ли миллиард, то ли несколько миллиардов долларов – в возрождение разрушенной украинской экономики", – отметил политобозреватель.

Киселев допускает, что сейчас кто-то может сказать о Фридмане, что тот "решил в воздухе переобуться", но это, по его словам, не так. Телеведущий "помнит прекрасно", что еще лет 20 тому назад Фридман не скрывал своего негативного отношения к Путину, но при этом "интересы бизнеса важнее".

"А правила игры потом стали все жестче и жестче. Сначала Путин требовал от мультимиллиардеров российских... Не хочу их называть олигархами, потому что они никакие к черту не олигархи, потому что олигарх – это власть плюс собственность", – поясняет политобозреватель.

Власти, как утверждает телеведущий, у российских "олигархов" никакой не было уже тогда – на первом же сроке Путина.

"Но поначалу от этих магнатов-мультимиллиардеров Путин требовал только невмешательства в политику. Ну а потом, как я понимаю, пошли откаты. Нужно было периодически давать деньги на те или иные политические проекты. Извините меня, содержать отдельных чиновников", – заключил Киселев.

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