Юрий Швец: Из иностранных лидеров Путин чаще всего разговаривал по телефону с президентом Таджикистана. Почему? Наркотрафик. Но Рахмон плюнул на такой бизнес и теперь делает выговор Путину

Швец: Вы понимаете, что это значит? Какое это падение для Путина и какое это переформатирование вообще роли России в окружающем мире Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Швец отметил, что ранее президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, вероятно, связывали тесные отношения, о чем свидетельствует частота их телефонных разговоров (на сайте Кремля есть упоминания о семи телефонных разговорах президентов и нескольких встречах только в этом году). Это, предположил эксперт, может быть связано с наркобизнесом.

"Еще до агрессии я как-то зашел на сайт Кремля и Совета национальной безопасности Российской Федерации и посмотрел, чем Путин занимается, согласно официальной статистике. Оказалось, что из всех иностранных лидеров чаще всего телефонный разговор он имел именно с Рахмоном. Два-три раза в неделю. Я был поражен. Не было даже близко ни одного другого [такого лидера]. Даже [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко и близко не стоял. Звонил регулярно туда. Знаете почему? Наркотрафик", – сказал Швец.

Но отношения между Путиным и Рахмоном изменились, продолжил аналитик и вспомнил о заявлении, которое президент Таджикистана сделал 14 октября. На саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане (Казахстан) он обратился к Путину и призвал не относиться к странам Центральной Азии "как к бывшему СССР". "Да, мы малые народы, нас не 100 млн, не 200 млн... Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего больше не надо. Чтобы уважали", – сказал Рахмон.

"Теперь Рахмон, плюнув на такой бизнес, делает выговор Путину. Вы понимаете, что это значит? Какое это падение для Путина и какое это переформатирование вообще роли России в окружающем мире", – сказал Швец.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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