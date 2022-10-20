Юрий Швец: Из иностранных лидеров Путин чаще всего разговаривал по телефону с президентом Таджикистана. Почему? Наркотрафик. Но Рахмон плюнул на такой бизнес и теперь делает выговор Путину

Швец отметил, что ранее президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, вероятно, связывали тесные отношения, о чем свидетельствует частота их телефонных разговоров (на сайте Кремля есть упоминания о семи телефонных разговорах президентов и нескольких встречах только в этом году). Это, предположил эксперт, может быть связано с наркобизнесом.
"Еще до агрессии я как-то зашел на сайт Кремля и Совета национальной безопасности Российской Федерации и посмотрел, чем Путин занимается, согласно официальной статистике. Оказалось, что из всех иностранных лидеров чаще всего телефонный разговор он имел именно с Рахмоном. Два-три раза в неделю. Я был поражен. Не было даже близко ни одного другого [такого лидера]. Даже [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко и близко не стоял. Звонил регулярно туда. Знаете почему? Наркотрафик", – сказал Швец.
Но отношения между Путиным и Рахмоном изменились, продолжил аналитик и вспомнил о заявлении, которое президент Таджикистана сделал 14 октября. На саммите "Россия – Центральная Азия" в Астане (Казахстан) он обратился к Путину и призвал не относиться к странам Центральной Азии "как к бывшему СССР". "Да, мы малые народы, нас не 100 млн, не 200 млн... Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего больше не надо. Чтобы уважали", – сказал Рахмон.
"Теперь Рахмон, плюнув на такой бизнес, делает выговор Путину. Вы понимаете, что это значит? Какое это падение для Путина и какое это переформатирование вообще роли России в окружающем мире", – сказал Швец.
Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Эксперты американского Института исследования войны считают, что в России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине, что может сильно подорвать его авторитет.
Швец убежден, что не только Таджикистан, но и Армения, Азербайджан, Казахстан уже не видят в России сильного партнера и начинают "отваливаться". По его мнению, большую роль в этом процессе играет Турция, которая стремится стать региональным лидером и расширить зону своего влияния. Аналитик убежден, что стратегическая цель президента Турции Реджепа Эрдоган – "скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи".
Подобное мнение высказывал и российский политолог Станислав Белковский. Он считает, что из-за неудач российской армии в Украине начнут разваливаться такие структуры, как Организация Договора о коллективной безопасности (в нее, кроме России, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). "Какой смысл в ОДКБ? Все думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а тут она Авдеевку восемь месяцев взять не может", – сказал он в интервью "ГОРДОН".