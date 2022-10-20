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Юрий Швец: Сейчас происходит оттепель вдоль южных границ РФ – отваливаются Казахстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан. В Генштабе Турции ведется очень большая работа

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Швец: Стратегическая цель Эрдогана это скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи
Швец: Стратегическая цель Эрдогана – это скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что из-за военных неудач России в Украине часть стран, которые ранее были ориентированы на Россию, начали искать новых союзников. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сейчас, особенно в последнее время, ускорился этот процесс – происходит разрушение, или оттепель, вдоль южных границ Российской Федерации. Страны выпадают и отваливаются. Это и Казахстан, это и Таджикистан, и Армения, и Азербайджан", – сказал эксперт. 

По его мнению, большую роль в этом процессе играет Турция, которая стремится стать региональным лидером и расширить зону своего влияния. 

"Я недавно читал исследование очередное по вопросу, какую роль Турция играет [в этом]. Там говорят, что в Генеральном штабе Турции сейчас очень большая работа ведется по поводу того, куда дальше продвинуть турецкие интересы в районе Черного моря и дальше туда, в Закавказье. Но они вместе с Азербайджаном уже там, в этом Закавказье", – сказал Швец. 

Он считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган, хотя и ведет двойную игру, глобально выступает против России. 

"То есть вот его стратегическая цель – это скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи, – убежден аналитик. – Еще интересный элемент положения Путина – это лох, который попал в сложную ситуацию. И это как раз время для умных людей и государств этого лоха потрясти. Вот у меня такое впечатление, что Эрдоган как раз и занимается этим делом: он пытается потрясти лоха".

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. В сентябре Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".

Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов соглашения о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна, а Эрдоган встречается с Путиным и договаривается о поставках газа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.

Швец – не единственный эксперт, который считает, что из-за неудач в Украине некоторые давние партнеры России начнут искать новых сильных лидеров. По мнению российского политолога Станислава Белковского, первыми начнут разваливаться такие структуры, как Организация Договора о коллективной безопасности. "Какой смысл в ОДКБ? Все думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а тут она Авдеевку восемь месяцев взять не может", – сказал он в интервью "ГОРДОН"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Турция, Реджеп Эрдоган, Казахстан, Черное море, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Юрий Швец, война России против Украины
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