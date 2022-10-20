Юрий Швец: Сейчас происходит оттепель вдоль южных границ РФ – отваливаются Казахстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан. В Генштабе Турции ведется очень большая работа

"Сейчас, особенно в последнее время, ускорился этот процесс – происходит разрушение, или оттепель, вдоль южных границ Российской Федерации. Страны выпадают и отваливаются. Это и Казахстан, это и Таджикистан, и Армения, и Азербайджан", – сказал эксперт.

По его мнению, большую роль в этом процессе играет Турция, которая стремится стать региональным лидером и расширить зону своего влияния.

"Я недавно читал исследование очередное по вопросу, какую роль Турция играет [в этом]. Там говорят, что в Генеральном штабе Турции сейчас очень большая работа ведется по поводу того, куда дальше продвинуть турецкие интересы в районе Черного моря и дальше туда, в Закавказье. Но они вместе с Азербайджаном уже там, в этом Закавказье", – сказал Швец.

Он считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган, хотя и ведет двойную игру, глобально выступает против России.

"То есть вот его стратегическая цель – это скукоживание так называемой Российской империи и расширение за этот счет Оттоманской империи, – убежден аналитик. – Еще интересный элемент положения Путина – это лох, который попал в сложную ситуацию. И это как раз время для умных людей и государств этого лоха потрясти. Вот у меня такое впечатление, что Эрдоган как раз и занимается этим делом: он пытается потрясти лоха".

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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