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Кулеба: Мы, безусловно, ждем от Китая большего

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Кулеба: В целом, в самом широком контексте, Китай не является для нас враждебным государством
Кулеба: В целом, в самом широком контексте, Китай не является для нас враждебным государством
Фото: EPA

Украина ожидает от Китая большего в вопросе поддержки ее в войне, развязанной Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу "1+1", которое вышло 28 октября.

"В целом, в самом широком контексте, Китай не является для нас враждебным государством. Но сегодняшняя позиция Китая – не декларативные заявления, а реальная позиция относительно войны – она находится посредине спектра между крайним негативом и крайним позитивом. По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого, и пытаться сбалансировать и слова о поддержке территориальной целостности Украины, и слова о том, что надо всерьез воспринимать "обеспокоенность" РФ и каким-то образом учитывать ее агрессивные намерения и пожелания. [...] Мы, безусловно, ждем от Китая большего. И это не просто в интересах Украины. Это в интересах самого Китая – демонстрировать лидерство и силу на международной арене", – сказал министр.

Кулеба считает, что первым шагом после переизбрания Си Цзиньпина на пост лидера Китая, который "уместно" было бы сделать китайскому руководству, – провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, которого еще не было с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Вопрос этого разговора находится в повестке с первых дней войны. Пока в отношениях с Китаем было только мое неоднократное общение с министром иностранных дел Китая", – сказал он.

Также министр отметил, что Украина занимает четкую позицию в вопросе территориальной целостности Китая.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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