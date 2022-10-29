Кулеба: Мы, безусловно, ждем от Китая большего

Кулеба: В целом, в самом широком контексте, Китай не является для нас враждебным государством Фото: EPA

"В целом, в самом широком контексте, Китай не является для нас враждебным государством. Но сегодняшняя позиция Китая – не декларативные заявления, а реальная позиция относительно войны – она находится посредине спектра между крайним негативом и крайним позитивом. По нашему мнению, Китай – не то государство, которое может позволить себе в условиях глобального кризиса делать вид, что они в стороне от всего этого, и пытаться сбалансировать и слова о поддержке территориальной целостности Украины, и слова о том, что надо всерьез воспринимать "обеспокоенность" РФ и каким-то образом учитывать ее агрессивные намерения и пожелания. [...] Мы, безусловно, ждем от Китая большего. И это не просто в интересах Украины. Это в интересах самого Китая – демонстрировать лидерство и силу на международной арене", – сказал министр.

Кулеба считает, что первым шагом после переизбрания Си Цзиньпина на пост лидера Китая, который "уместно" было бы сделать китайскому руководству, – провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, которого еще не было с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Вопрос этого разговора находится в повестке с первых дней войны. Пока в отношениях с Китаем было только мое неоднократное общение с министром иностранных дел Китая", – сказал он.

Также министр отметил, что Украина занимает четкую позицию в вопросе территориальной целостности Китая.