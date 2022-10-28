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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я надеюсь, что Китай не поддержит Россию

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Зеленский: Думаю, Китай увидел, что сделали россияне
Зеленский: Думаю, Китай увидел, что сделали россияне
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 27 октября на YouTube-канале Офиса президента.

"Я правда надеюсь, что Китай не поддержит Россию. Он не поддерживает ее сейчас. Знаю, есть некоторые вопросы по поводу банков, санкций, финансовой и многих других ситуаций, над которыми они работают вместе. Но это не тотально", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Китай не поддерживает РФ оружием.

"Это также важно, потому что Китай и его общество, я считаю, начали понимать, что произошло. Я правда надеюсь, что они начали понимать, что Россия, ее ядерный шантаж, оккупация атомной станции – не просто слова, а реальный факт. Думаю, они увидели, что сделали россияне. Я хотел бы, чтобы он оценил ситуацию, которая будет, если он не будет больше балансировать на грани и даст миру и России месседж: надо остановить эту войну. Думаю, это будет иметь влияние", – заявил он.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.

По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Китай, Владимир Зеленский, война России против Украины
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