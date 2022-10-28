Зеленский: Я надеюсь, что Китай не поддержит Россию

"Я правда надеюсь, что Китай не поддержит Россию. Он не поддерживает ее сейчас. Знаю, есть некоторые вопросы по поводу банков, санкций, финансовой и многих других ситуаций, над которыми они работают вместе. Но это не тотально", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Китай не поддерживает РФ оружием.

"Это также важно, потому что Китай и его общество, я считаю, начали понимать, что произошло. Я правда надеюсь, что они начали понимать, что Россия, ее ядерный шантаж, оккупация атомной станции – не просто слова, а реальный факт. Думаю, они увидели, что сделали россияне. Я хотел бы, чтобы он оценил ситуацию, которая будет, если он не будет больше балансировать на грани и даст миру и России месседж: надо остановить эту войну. Думаю, это будет иметь влияние", – заявил он.