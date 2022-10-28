Зеленский: Я надеюсь, что Китай не поддержит Россию

"Я правда надеюсь, что Китай не поддержит Россию. Он не поддерживает ее сейчас. Знаю, есть некоторые вопросы по поводу банков, санкций, финансовой и многих других ситуаций, над которыми они работают вместе. Но это не тотально", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Китай не поддерживает РФ оружием.
"Это также важно, потому что Китай и его общество, я считаю, начали понимать, что произошло. Я правда надеюсь, что они начали понимать, что Россия, ее ядерный шантаж, оккупация атомной станции – не просто слова, а реальный факт. Думаю, они увидели, что сделали россияне. Я хотел бы, чтобы он оценил ситуацию, которая будет, если он не будет больше балансировать на грани и даст миру и России месседж: надо остановить эту войну. Думаю, это будет иметь влияние", – заявил он.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.
В интервью CBS в сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины.
По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.