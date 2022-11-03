Каспаров: Послевоенная Украина – это сильнейшая армия Европы, форпост НАТО и гарантия, что никто больше никуда не дернется. Главная угроза, ради которой НАТО существовал, будет ликвидирована

"На Западе изучались разные сценарии. Все: эта тема закрылась. Всем понятно, что Украина должна победить. И совершенно очевидно, что вложения в Украину сторицей окупятся", – сказал он.

Шахматист назвал украинскую армию "сильнейшей в Европе".

"Помимо того, что это сильнейшая армия в Европе, это форпост НАТО, это гарантия того, что никто никуда не дернется больше... В Европе установится мир наконец. Кстати, и можно будет на оружие столько денег не тратить. Что будет ликвидирована главная угроза, ради которой НАТО вообще существовало", – считает Каспаров.

По его словам, "восстановление Украины или даже обустройство уже по лекалам 21-го века – это на самом деле лучший шанс повлиять на сознание того, что останется на месте России".

"На месте граждан России, которые будут видеть через границу или через стену, которая будет построена: будут на месте Мариуполя и Харькова подниматься города 21-го века. И станет ясно, что вообще-то вот туда надо. Не в китайскую колонию, а вот туда. Это на самом деле тоже вложения, которые будут иметь, на мой взгляд, косвенный эффект, четко фиксируя как бы для сознания российского обывателя, что будущее – только в Европе", – объяснил Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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