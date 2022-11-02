Каспаров: Россия оказалась единственным государством в современной истории, которое стреляет по гражданским объектам и даже не пытается этого отрицать, а наоборот, гордится этим

Россия же воюет в Украине именно с гражданским населением, подчеркнул он.

Политик отметил, что если раньше Россия "пыталась хоть как-то соблюдать хоть какие-то правила приличия", то последние восемь лет, после оккупации украинского полуострова Крым, "все идет по нарастающей", а пропаганда "приняла самые разнузданные формы".

"Сейчас, по-моему, Россия оказалась единственным государством в современной истории, которое стреляет по гражданским объектам и даже не пытается это отрицать, а наоборот, гордится этим. Все эти "хамасы" и "хезболлы" говорят, что "мы хотели попасть в израильскую казарму, но попало случайно туда [в гражданский объект]". А здесь: "Гордимся тем, что стреляем по инфраструктуре". То есть это война против гражданских идет, используя самое современное оружие", – подчеркнул оппозиционер.

При этом, убежден Каспаров, удары по гражданской инфраструктуре не повлияют на исход войны, какую бы ставку на них не делал президент РФ Владимир Путин.

"Мы-то знаем из истории, что удары по инфраструктуре никогда не решали итога войны. Они могли нанести дикий ущерб, но Германию надо было победить на поле боя. Чудовищные бомбежки немецких городов, которые стирали их с лица земли, все равно не давали финального итога... На Японию пришлось две атомные бомбы сбрасывать... Простые удары по инфраструктуре ничего не решали. Тем паче, что, как вы сказали, ракеты у него кончаются, мы же понимаем", – сказал политик.

По мнению Каспарова, время, когда Россия могла "стрелять, сколько захочет", закончилось.

"Мы видим: интенсивность обстрелов падает. И тот всплеск активности после подрыва Крымского моста, пардон, Керченского моста, – он продемонстрировал, что собрали все... Причем явно собрали до этого, а сейчас уже какие-то удары наносятся, но явно не столь массированные", – отметил оппозиционер.

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