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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Россия оказалась единственным государством в современной истории, которое стреляет по гражданским объектам и даже не пытается этого отрицать, а наоборот, гордится этим

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Каспаров сравнил действия России с действиями исламистских группировок ХАМАС и "Хезболла"
Каспаров сравнил действия России с действиями исламистских группировок ХАМАС и "Хезболла"
Фото: EPA

Даже действующие на Ближнем Востоке вооруженные группировки, в отличие от России, скрывают целенаправленные атаки на гражданское население, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский шахматист и оппозиционный политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Россия же воюет в Украине именно с гражданским населением, подчеркнул он.

Политик отметил, что если раньше Россия "пыталась хоть как-то соблюдать хоть какие-то правила приличия", то последние восемь лет, после оккупации украинского полуострова Крым, "все идет по нарастающей", а пропаганда "приняла самые разнузданные формы".

"Сейчас, по-моему, Россия оказалась единственным государством в современной истории, которое стреляет по гражданским объектам и даже не пытается это отрицать, а наоборот, гордится этим. Все эти "хамасы" и "хезболлы" говорят, что "мы хотели попасть в израильскую казарму, но попало случайно туда [в гражданский объект]". А здесь: "Гордимся тем, что стреляем по инфраструктуре". То есть это война против гражданских идет, используя самое современное оружие", – подчеркнул оппозиционер.

При этом, убежден Каспаров, удары по гражданской инфраструктуре не повлияют на исход войны, какую бы ставку на них не делал президент РФ Владимир Путин.

"Мы-то знаем из истории, что удары по инфраструктуре никогда не решали итога войны. Они могли нанести дикий ущерб, но Германию надо было победить на поле боя. Чудовищные бомбежки немецких городов, которые стирали их с лица земли, все равно не давали финального итога... На Японию пришлось две атомные бомбы сбрасывать... Простые удары по инфраструктуре ничего не решали. Тем паче, что, как вы сказали, ракеты у него кончаются, мы же понимаем", – сказал политик.

По мнению Каспарова, время, когда Россия могла "стрелять, сколько захочет", закончилось.

"Мы видим: интенсивность обстрелов падает. И тот всплеск активности после подрыва Крымского моста, пардон, Керченского моста, – он продемонстрировал, что собрали все... Причем явно собрали до этого, а сейчас уже какие-то удары наносятся, но явно не столь массированные", – отметил оппозиционер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты с момента полномасштабного вторжения неоднократно обстреливали гражданские объекты в разных регионах Украины, что не раз приводило к массовой гибели мирных жителей. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что системные удары оккупантов по гражданским объектам – "базовый элемент этой войны", их цель – ухудшить жизнь гражданского населения и вызвать панику.

По подсчетам МВД Украины, за первые пять месяцев войны российская армия нанесла более 17 тыс. ударов по гражданским объектам в Украине и около 300 по военным.

С октября Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным украинских властей, вследствие атак серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в стране применяются аварийные и стабилизационные графики отключения электроэнергии.

В начале полномасштабного вторжения Россия отрицала удары по гражданским объектам, в последние недели минобороны РФ признает удары по энергетической инфраструктуре.

Бывший президент РФ, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля, в том числе признать правомерной оккупацию части украинской территории. "Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – ответил ему Подоляк.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ХАМАС, российская пропаганда, Гарри Каспаров, обстрелы, война России против Украины, Хезболла, инфраструктура, российские оккупанты
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