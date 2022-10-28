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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Практически официальное признание в терроризме". В ОП ответили на заявление Медведева

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Подоляк прокомментировал слова Медведева об электроэнергии
Подоляк прокомментировал слова Медведева об электроэнергии
Фото: president.gov.ua

Россия прямо заявила о терроре против миллионов украинцев. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 октября в Twitter.

"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.

Медведев заявил 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. "Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится…" – написал он.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

28 октября ДТЭК "Киевские региональные электросети" продолжили экстренные отключения света жителям Киева и области.

Теги: Дмитрий Медведев, терроризм, энергетика, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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