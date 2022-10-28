"Практически официальное признание в терроризме". В ОП ответили на заявление Медведева

"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.
Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити * енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 28, 2022
Медведев заявил 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. "Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится…" – написал он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.
28 октября ДТЭК "Киевские региональные электросети" продолжили экстренные отключения света жителям Киева и области.