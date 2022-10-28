"Практически официальное признание в терроризме". В ОП ответили на заявление Медведева

"Фантастика! Кремль устами [замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне", – написал Подоляк.

Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити * енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 28, 2022

Медведев заявил 28 октября, что для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля. "Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится…" – написал он.