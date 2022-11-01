Зеленский встретился с еврокомиссаром по энергетике и наградил ее орденом Ярослава Мудрого

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский выразил благодарность Симсон за визит, отметил ее роль в присоединении Украины к европейской энергосистемы ENTSO-E и рассказал ей о последствиях обстрелов Россией украинским энергообъектам. По его словам, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе речь о гидро-, теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях.

Собеседники говорили о мерах, которые Украина принимает для ликвидации последствий ударов по энергосистеме и об энергетической безопасности страны.

"Глава государства подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов ЕС. Владимир Зеленский обратил внимание на целесообразность создания платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн", – отметили авторы релиза.

Еврокомиссар в Twitter рассказала, что Зеленский за помощь и поддержку Украины наградил ее орденом Ярослава Мудрого III степени.

"Украина принадлежит к европейской семье. Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется!" – прокомментировала она.

Extremely honoured to receive The Order of Prince Yaroslav the Wise, 3rd class from president @ZelenskyyUa today in Kyiv * , for the help & support provided to #Ukraine.



Ukraine belongs in the European family.



We will stand by you as long as needed! #SlavaUkrainii pic.twitter.com/BibXbtlzTY — Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022

На совместном с Симсон брифинге в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что еврокомиссар весной "сделала максимум, чтобы как можно быстрее состоялась синхронизация Украины" с европейской энергосистемой, трансляцию вел ТСН.