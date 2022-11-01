Зеленский встретился с еврокомиссаром по энергетике и наградил ее орденом Ярослава Мудрого

Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.
Зеленский выразил благодарность Симсон за визит, отметил ее роль в присоединении Украины к европейской энергосистемы ENTSO-E и рассказал ей о последствиях обстрелов Россией украинским энергообъектам. По его словам, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе речь о гидро-, теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях.
Собеседники говорили о мерах, которые Украина принимает для ликвидации последствий ударов по энергосистеме и об энергетической безопасности страны.
"Глава государства подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов ЕС. Владимир Зеленский обратил внимание на целесообразность создания платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн", – отметили авторы релиза.
Еврокомиссар в Twitter рассказала, что Зеленский за помощь и поддержку Украины наградил ее орденом Ярослава Мудрого III степени.
"Украина принадлежит к европейской семье. Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется!" – прокомментировала она.
Extremely honoured to receive The Order of Prince Yaroslav the Wise, 3rd class from president @ZelenskyyUa today in Kyiv * , for the help & support provided to #Ukraine.— Kadri Simson (@KadriSimson) November 1, 2022
Ukraine belongs in the European family.
We will stand by you as long as needed! #SlavaUkrainii pic.twitter.com/BibXbtlzTY
На совместном с Симсон брифинге в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что еврокомиссар весной "сделала максимум, чтобы как можно быстрее состоялась синхронизация Украины" с европейской энергосистемой, трансляцию вел ТСН.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.