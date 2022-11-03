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Американский военный самолет "нарисовал" пенис в небе рядом с российской авиабазой – La Repubblica

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Американский самолет-заправщик "нарисовал" изображение полового органа, которое могли увидеть на радарах сотрудники российской военной базы в Сирии
Американский самолет-заправщик "нарисовал" изображение полового органа, которое могли увидеть на радарах сотрудники российской военной базы в Сирии
Фото: wikipedia.org

Экипаж американского военного самолета-заправщика совершил полет над Средиземным морем в районе российской авиабазы Тартус в Сирии. Итальянское издание La Repubblica, написавшее об этом 2 ноября, назвало маршрут самолета "причудливым", проиллюстрировав его данными сервиса FlightRadar24.

Скриншот FlightRadar24, показанный изданием, свидетельствует, что американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker вычертил маршрут, который по форме напоминает мужской половой орган.

Отмечается, что заправщик взлетел с острова Крит и оставался в воздухе в течение двух часов. Издание не располагает информацией, в чем состояло полетное задание KC-135: в заправке истребителей или же в следовании "издевательским", как пишет La Repubblica, маршрутом. Издание отмечает, что Flightradar24 может отследить только те истребители, которые активируют позиционный маяк, что случается редко.

La Repubblica полагает, что нарисованный в небе пенис "остался запечатленным на экранах российских радаров, которые безостановочно охраняют этот район и на которые было направлено сообщение американских пилотов"

Издание поясняет, что в районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень "близкие" полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, взлетавшими с территории Сирии. По крайней мере в одном из этих случаев Пентагон назвал "непрофессиональным" поведение российских пилотов, добавляет La Repubblica.

tartus
Скриншот: Flightradar24.com

Теги: Россия, Сирия, Москва, Пентагон, самолет, авиация, маршрут, Средиземное море, истребители, самолеты, курьез, ВВС США, авиабаза, Тартус, пилот, троллинг
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