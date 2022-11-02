Энергосистема нуждается в средствах для восстановления разрушенных российскими ракетами объектов – экс-министр энергетики

"Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации, потому что бюджет нужен для военных. Нужно, чтобы мы все объединились и сделали все, что можем, для того чтобы обеспечить финансами для закупки необходимого оборудования, так и для электроэнергии", – сказал он.
Плачков добавил, что недавно Кабинет Министров принял решение о сохранении тарифов для населения на текущем уровне, поэтому для обеспечения энергетиков деньгами необходимо, чтобы люди на 100% рассчитывались за потребленную электроэнергию. Также НКРЭКУ должна принять комплекс неотложных решений и ослабить существующие ограничения на продажу электроэнергии украинскими производителями, считает Плачков.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ в том числе ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.