Энергосистема нуждается в средствах для восстановления разрушенных российскими ракетами объектов – экс-министр энергетики

Иван Плачков: Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации Фото: dumskaya.net

"Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации, потому что бюджет нужен для военных. Нужно, чтобы мы все объединились и сделали все, что можем, для того чтобы обеспечить финансами для закупки необходимого оборудования, так и для электроэнергии", – сказал он.

Плачков добавил, что недавно Кабинет Министров принял решение о сохранении тарифов для населения на текущем уровне, поэтому для обеспечения энергетиков деньгами необходимо, чтобы люди на 100% рассчитывались за потребленную электроэнергию. Также НКРЭКУ должна принять комплекс неотложных решений и ослабить существующие ограничения на продажу электроэнергии украинскими производителями, считает Плачков.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ в том числе ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.