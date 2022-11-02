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ДЕНЬГИ

Энергосистема нуждается в средствах для восстановления разрушенных российскими ракетами объектов – экс-министр энергетики

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Иван Плачков: Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации
Иван Плачков: Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации
Фото: dumskaya.net

Украинские энергетики должны быть обеспечены достаточным финансовым ресурсом, чтобы оперативно приобрести новое оборудование и восстановить поврежденные оккупантом объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире "24 канала".

"Энергетики же не будут сейчас просить дополнительные деньги из бюджета или какие-то дотации, потому что бюджет нужен для военных. Нужно, чтобы мы все объединились и сделали все, что можем, для того чтобы обеспечить финансами для закупки необходимого оборудования, так и для электроэнергии", – сказал он.

Плачков добавил, что недавно Кабинет Министров принял решение о сохранении тарифов для населения на текущем уровне, поэтому для обеспечения энергетиков деньгами необходимо, чтобы люди на 100% рассчитывались за потребленную электроэнергию. Также НКРЭКУ должна принять комплекс неотложных решений и ослабить существующие ограничения на продажу электроэнергии украинскими производителями, считает Плачков.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ в том числе ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, Иван Плачков, НКРЭКУ, деньги, госрегулирование, разрушения, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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