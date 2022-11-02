ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересмотреть размер повышения тарифа на передачу электроэнергии

Обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%, считают в организации.

"lCC Ukraine выступает против повышения тарифа на передачу электрической энергии. Дополнительные издержки бизнеса составят 7,4 млрд грн в годовом пересчете. Эти средства могли бы пойти на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей, инвестирование. Изъятие этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики", – подчеркнули в ICC Ukraine.

В комитете отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ экономика Украины уже сократилась на 39,3%, а импорт товаров за первое полугодие 2022 года превысил экспорт на $4,2 млрд. Поэтому государственная политика должна максимально способствовать оживлению экономики и снижению тарифной нагрузки за счет оптимизации, убеждены авторы обращения.

"Исходя из расчета тарифа на передачу, основной статьей расходов, обусловливающей повышение тарифа, является ожидаемый рост стоимости электроэнергии вследствие повышения предельных цен РДН. Однако это решение пока не принято, следовательно, его нельзя учитывать в калькуляции тарифа. К тому же даже его повышение не даст роста цен на электроэнергию больше, чем на 15–30% в течение года. Таким образом, ввиду отсутствия оснований просим НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии в 2020 году более чем на 6,5%", – отметили в lCC Ukraine.