ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересмотреть размер повышения тарифа на передачу электроэнергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
lCC Ukraine выступает против повышения тарифа на передачу электрической энергии
lCC Ukraine выступает против повышения тарифа на передачу электрической энергии
Фото: depositphotos.com

Инициатива "Укрэнерго" повысить тариф на передачу электроэнергии с 346 до 398 грн/МВт-ч будет стоить бизнесу 7,4 млрд грн в годовом расчете в то время, когда промышленность нуждается в средствах для инвестиций и восстановления мощностей, разрушенных во время боевых действий. Об этом говорится в открытом письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (lCC Ukraine) к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константину Ущаповскому.

Обоснование повышения, предоставленное "Укрэнерго", содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных затрат и позволит не повышать тариф на передачу электроэнергии более чем на 6,5%, считают в организации.

"lCC Ukraine выступает против повышения тарифа на передачу электрической энергии. Дополнительные издержки бизнеса составят 7,4 млрд грн в годовом пересчете. Эти средства могли бы пойти на восстановление поврежденных мощностей производства, логистических путей, инвестирование. Изъятие этих средств из оборота будет иметь крайне негативные последствия для национальной экономики", – подчеркнули в ICC Ukraine.

В комитете отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ экономика Украины уже сократилась на 39,3%, а импорт товаров за первое полугодие 2022 года превысил экспорт на $4,2 млрд. Поэтому государственная политика должна максимально способствовать оживлению экономики и снижению тарифной нагрузки за счет оптимизации, убеждены авторы обращения.

"Исходя из расчета тарифа на передачу, основной статьей расходов, обусловливающей повышение тарифа, является ожидаемый рост стоимости электроэнергии вследствие повышения предельных цен РДН. Однако это решение пока не принято, следовательно, его нельзя учитывать в калькуляции тарифа. К тому же даже его повышение не даст роста цен на электроэнергию больше, чем на 15–30% в течение года. Таким образом, ввиду отсутствия оснований просим НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии в 2020 году более чем на 6,5%", – отметили в lCC Ukraine.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Теги: инвестиции, энергетика, промышленность, бизнес, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, госрегулирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Цибульская поделилась медитацией на деньги. Видео
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
Жена Павлика показала свои "бабушкины трусы". Фото
"Ты отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
"Ты – отпад!", "В этом образе похожа на Loboda". Звезда "Женского квартала" Сопонару снялась в белом костюме
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
Wellboy прокомментировал исчезновение своей песни "Гуси" со всех музыкальных платформ
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
36-летняя Мендель показала, как выглядит без воды и света
Мать Собчак подтвердила, что у нее гражданство Израиля
Мать Собчак подтвердила, что у нее гражданство Израиля
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
"Выглядишь мило". Кроуфорд в прозрачном белье снялась для американского глянца
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались
  Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном плотно целоваться с чиновниками. Некоторые ниже опускались G
Алеся БАЦМАН
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Вау! Фантастика!" 64-летняя Мадонна в образе Красной Королевы высоко подняла бюст в декольте. Видео
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Бывшая жена боксера Узелкова рассказала, как справиться с абьюзом
Блохина показала фото старшей дочери
Блохина показала фото старшей дочери
Спикер СБУ показал себя глазами художников
Спикер СБУ показал себя глазами художников
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
"Бог одарил мир удивительной женщиной", "Стала еще красивее". 53-летняя Лопес снялась в распахнутой пижаме
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
Кацурина потеряла 1 млн грн из-за дрона РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (212081)
2
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (211299)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (116455)
4
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (103878)
5
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (78937)
6
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (69022)
7
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (65288)
8
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (59273)
 
 
 
 