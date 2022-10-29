"Резервы есть". Федерация работодателей транспорта призвала НКРЭКУ не повышать тариф на диспетчеризацию электроэнергии

В федерации считают, что "Укрэнерго" заложила в свои расчеты завышенные прогнозы и их пересмотр даст резерв, которого хватит на удержание тарифа на текущем уровне Фото: depositphotos.com

"ФРТУ не согласна с опубликованным проектом и выступает против роста тарифа на диспетчеризацию электроэнергии. Во время войны, когда уничтожается логистический комплекс, заблокированы порты, а транспортная инфраструктура нуждается в дополнительных средствах на восстановление, любой рост тарифа на диспетчеризацию электроэнергии приведет к негативным последствиям, ведь расходы отрасли возрастут на 2,3 млрд грн в год", – говорится в письме.

В ФРТУ отметили, что повышение тарифа будет стимулировать сокращение спроса на электроэнергию, что приведет к уменьшению поступлений "Укрэнерго", а значит, к дальнейшей необходимости поднятия тарифа. В федерации считают, что "Укрэнерго" заложила в свои расчеты завышенные прогнозы и их пересмотр даст резерв, которого хватит на удержание тарифа на текущем уровне.

"Основной статьей расходов, обуславливающей рост тарифа на диспетчеризацию, являются расходы на приобретение вспомогательных услуг, которые растут с 16,7 млрд грн в 2022 году до 66,3 млрд грн (+296%). Согласно обоснованию, это вызвано ростом стоимости резерва замещения (работа на газе) с 4,6 до 8,6 млрд грн. Однако такой рост нельзя объяснить ни ростом цен на газ, ни с точки зрения упавших из-за войны объемов потребления", – подчеркнули в ФРТУ.

При этом объем фактических расходов НЭК "Укрэнерго" на приобретение вспомогательных услуг в 2021 году составил около 5,4 млрд грн, что на 40% меньше, чем заложено в тарифе на диспетчеризацию электроэнергии на 2021 год, указывают в ФРТУ.

"Из этого следует экономия средств в объеме 3,6 млрд грн: эти средства можно было бы направить для покрытия всех дополнительных потребностей оперативно-технологического управления. И до окончания 2022 года тариф на диспетчеризацию электроэнергии оставлять на текущем уровне – 62,13 грн/МВт-ч", – резюмировали в ФРТУ.