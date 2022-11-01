При текущих правилах рынка электроэнергии генерирующие компании не могут закупить оборудование для ремонта – ICC

Две недели назад НКРЭКУ планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии Фото: depositphotos.com

"От имени всех энергетиков, работающих в компаниях – членах ICC, обращаемся к вам о срочном поднятии верхних ценовых ограничений на рынках электроэнергии для того, чтобы не допустить полного отключения украинской энергосистемы", – сказано в документе.

В ICC отмечают, что нынешний уровень price-cap не позволяет в достаточных объемах закупать оборудование для ремонта инфраструктуры.

"Вызовы, которые возникли перед Украиной в связи с вооруженной агрессией России, являются особенно ощутимыми и серьезными для энергетической сферы, которая всегда была недофинансирована. А при текущих правилах рынка электроэнергии энергетические компании не могут получить средства на закупку нового оборудования", – цитирует агентство письмо.

Международная торговая палата подчеркнула, что две недели назад НКРЭКУ планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, чтобы помочь энергетическим компаниям получить средства на необходимое оборудование.

"Но по неизвестным причинам это решение было перенесено на неопределенный срок", – сказано в материале "РБК-Украина".