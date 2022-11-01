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При текущих правилах рынка электроэнергии генерирующие компании не могут закупить оборудование для ремонта – ICC

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Две недели назад НКРЭКУ планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии
Две недели назад НКРЭКУ планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна ослабить ценовые ограничения (price-cap) на рынке электроэнергии, чтобы генерирующие компании могли закупить оборудование для ликвидации последствий российских обстрелов. Об этом идет речь в письме Международной торговой палаты (ICC) к министру энергетики Герману Галущенко и главе НКРЭКУ Константину Ущаповскому, сообщило 1 ноября агентство "РБК-Украина".

"От имени всех энергетиков, работающих в компаниях – членах ICC, обращаемся к вам о срочном поднятии верхних ценовых ограничений на рынках электроэнергии для того, чтобы не допустить полного отключения украинской энергосистемы", – сказано в документе.

В ICC отмечают, что нынешний уровень price-cap не позволяет в достаточных объемах закупать оборудование для ремонта инфраструктуры.

"Вызовы, которые возникли перед Украиной в связи с вооруженной агрессией России, являются особенно ощутимыми и серьезными для энергетической сферы, которая всегда была недофинансирована. А при текущих правилах рынка электроэнергии энергетические компании не могут получить средства на закупку нового оборудования", – цитирует агентство письмо.

Международная торговая палата подчеркнула, что две недели назад НКРЭКУ планировала повысить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, чтобы помочь энергетическим компаниям получить средства на необходимое оборудование.

"Но по неизвестным причинам это решение было перенесено на неопределенный срок", – сказано в материале "РБК-Украина".

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price-cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, ремонт, обстрелы, госрегулирование, инфраструктура, энергосистема
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