ВАКС уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам плюс" – адвокат

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления Фото: slovoidilo.ua

"За последние два года состоялось в общей сложности около 50 заседаний Высшего антикоррупционного по делу "Роттердам плюс". Финальное решение вынесено в сентябре 2022 года. И оно расставило все точки над "і" – дело было закрыто законно и обоснованно – в нем нет ни потерпевших, ни ущерба, ни состава преступления", – сообщил адвокат.

По его словам, текст судебного решения доступен любому жителю Украины и все 50 заседаний в прямом эфире транслировались на YouTube – можно посмотреть любое из них.

"Что мы видим в этом решении? В деле недостаточно доказательств для направления в суд. Сроки для их получения полностью истекли. Отсутствуют потерпевшие по делу и не доказан какой-либо ущерб. Наоборот, есть множество экспертиз, подтверждающих законность формулы – как с юридической, так и с экономической точек зрения", – отметил адвокат.

По словам юриста, несмотря на решения ВАКС, НАБУ продолжает "необоснованную эскалацию этой истории".

"Даже элементарных знаний в экономике достаточно, чтобы понять всю абсурдность обвинений по делу "Роттердам плюс". Каждый гражданин сегодня покупает газ, бензин, все товары по ценам, определенным по тому же принципу, что и "Роттердам плюс". Этот принцип заложен и в меморандуме с МФВ для цены на газ", – отметил Артем Трекке.