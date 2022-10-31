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ВАКС уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам плюс" – адвокат

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21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления
21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления
Фото: slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам плюс", окончательно признав его закрытие полностью законным и обоснованным. Об этом пишет адвокат по делу Артем Трекке в колонке для издания "Обозреватель".

"За последние два года состоялось в общей сложности около 50 заседаний Высшего антикоррупционного по делу "Роттердам плюс". Финальное решение вынесено в сентябре 2022 года. И оно расставило все точки над "і" – дело было закрыто законно и обоснованно – в нем нет ни потерпевших, ни ущерба, ни состава преступления", – сообщил адвокат.

По его словам, текст судебного решения доступен любому жителю Украины и все 50 заседаний в прямом эфире транслировались на YouTube – можно посмотреть любое из них.

"Что мы видим в этом решении? В деле недостаточно доказательств для направления в суд. Сроки для их получения полностью истекли. Отсутствуют потерпевшие по делу и не доказан какой-либо ущерб. Наоборот, есть множество экспертиз, подтверждающих законность формулы – как с юридической, так и с экономической точек зрения", – отметил адвокат.

По словам юриста, несмотря на решения ВАКС, НАБУ продолжает "необоснованную эскалацию этой истории".

"Даже элементарных знаний в экономике достаточно, чтобы понять всю абсурдность обвинений по делу "Роттердам плюс". Каждый гражданин сегодня покупает газ, бензин, все товары по ценам, определенным по тому же принципу, что и "Роттердам плюс". Этот принцип заложен и в меморандуме с МФВ для цены на газ", – отметил Артем Трекке.

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Теги: энергетика, НКРЭКУ, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, уголовное производство, суд, ВАКС
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