ВАКС уже поставил точку в спорах вокруг дела "Роттердам плюс" – адвокат

"За последние два года состоялось в общей сложности около 50 заседаний Высшего антикоррупционного по делу "Роттердам плюс". Финальное решение вынесено в сентябре 2022 года. И оно расставило все точки над "і" – дело было закрыто законно и обоснованно – в нем нет ни потерпевших, ни ущерба, ни состава преступления", – сообщил адвокат.
По его словам, текст судебного решения доступен любому жителю Украины и все 50 заседаний в прямом эфире транслировались на YouTube – можно посмотреть любое из них.
"Что мы видим в этом решении? В деле недостаточно доказательств для направления в суд. Сроки для их получения полностью истекли. Отсутствуют потерпевшие по делу и не доказан какой-либо ущерб. Наоборот, есть множество экспертиз, подтверждающих законность формулы – как с юридической, так и с экономической точек зрения", – отметил адвокат.
По словам юриста, несмотря на решения ВАКС, НАБУ продолжает "необоснованную эскалацию этой истории".
"Даже элементарных знаний в экономике достаточно, чтобы понять всю абсурдность обвинений по делу "Роттердам плюс". Каждый гражданин сегодня покупает газ, бензин, все товары по ценам, определенным по тому же принципу, что и "Роттердам плюс". Этот принцип заложен и в меморандуме с МФВ для цены на газ", – отметил Артем Трекке.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.
21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).