Выводы НАБУ по делу "Роттердам плюс" смешны и неадекватны – Паращий

"Читаю новый релиз НАБУ по делу "Роттердам плюс" и снова офигеваю от неадекватности наших расследователей. За четыре года расследований выходить с такими выводами – это уже не смешно, – отметил Паращий. – Вот что это за бред: якобы представители частных компаний уговорили НКРЭКУ принять неправильную формулу. В чем здесь состав преступления? Мы все понимаем, что просто так "уговорить" регуляторов невозможно – можно только профессионально обосновать свою позицию. Или подкупить. Но о последнем – ни слова. С такой позицией это дело развалится".

Если дело не развалится, то беда придет к любому регулятору в этой стране, считает эксперт.

"Я так думаю, все эти хождения вокруг косвенных доказательств по делу "Роттердам плюс" ничем не закончатся. Или НАБУ/САП таки найдут факты масштабного сговора, или они еще 10 лет будут раздавать подозрения об "уговорах" регулятора", – подчеркнул Паращий.