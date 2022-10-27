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Выводы НАБУ по делу "Роттердам плюс" смешны и неадекватны – Паращий

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Александр Паращий: С такой позицией это дело развалится
Александр Паращий: С такой позицией это дело развалится
Фото: CFA Institute Research Challenge in Ukraine / Facebook

Выводы НАБУ по результатам многолетнего расследования дела "Роттердам плюс" неадекватны и угрожают работе всех регулирующих органов в Украине, заявил в своем Facebook инвестиционный банкир компании Concorde Capital Александр Паращий.

"Читаю новый релиз НАБУ по делу "Роттердам плюс" и снова офигеваю от неадекватности наших расследователей. За четыре года расследований выходить с такими выводами – это уже не смешно, – отметил Паращий. – Вот что это за бред: якобы представители частных компаний уговорили НКРЭКУ принять неправильную формулу. В чем здесь состав преступления? Мы все понимаем, что просто так "уговорить" регуляторов невозможно – можно только профессионально обосновать свою позицию. Или подкупить. Но о последнем – ни слова. С такой позицией это дело развалится".

Если дело не развалится, то беда придет к любому регулятору в этой стране, считает эксперт.

"Я так думаю, все эти хождения вокруг косвенных доказательств по делу "Роттердам плюс" ничем не закончатся. Или НАБУ/САП таки найдут факты масштабного сговора, или они еще 10 лет будут раздавать подозрения об "уговорах" регулятора", – подчеркнул Паращий.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qhYJBxHyzPifEoKjPNQJFvT2H5879BkFnxZXjw9MD5k7m4ADsbXqLsyYSiucyUpLl&id=100008920419539

Контекст:

Накануне НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Теги: энергетика, НКРЭКУ, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Александр Паращий, подозрение, САП, Роттердам плюс, уголовное производство
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