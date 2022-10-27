Выводы НАБУ по делу "Роттердам плюс" смешны и неадекватны – Паращий

"Читаю новый релиз НАБУ по делу "Роттердам плюс" и снова офигеваю от неадекватности наших расследователей. За четыре года расследований выходить с такими выводами – это уже не смешно, – отметил Паращий. – Вот что это за бред: якобы представители частных компаний уговорили НКРЭКУ принять неправильную формулу. В чем здесь состав преступления? Мы все понимаем, что просто так "уговорить" регуляторов невозможно – можно только профессионально обосновать свою позицию. Или подкупить. Но о последнем – ни слова. С такой позицией это дело развалится".
Если дело не развалится, то беда придет к любому регулятору в этой стране, считает эксперт.
"Я так думаю, все эти хождения вокруг косвенных доказательств по делу "Роттердам плюс" ничем не закончатся. Или НАБУ/САП таки найдут факты масштабного сговора, или они еще 10 лет будут раздавать подозрения об "уговорах" регулятора", – подчеркнул Паращий.
Накануне НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года.