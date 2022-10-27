СМИ сообщили о тайном визите директора ЦРУ в Украину. Бернс встречался с Зеленским

Бернс подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, сообщил CNN со ссылкой на источники Фото: EPA

Об этом 26 октября сообщил CNN со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Официальный представитель США рассказал в комментарии телеканалу, что в ходе визита директор ЦРУ "подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными".

CNN подчеркнул, что поездка Бернса состоялась на фоне разговоров о возможном использовании Россией ядерного оружия в войне против Украины, что вызывает озабоченность Вашингтона.

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