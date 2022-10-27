СМИ сообщили о тайном визите директора ЦРУ в Украину. Бернс встречался с Зеленским

Об этом 26 октября сообщил CNN со ссылкой на два источника.
Отмечается, что Бернс провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.
Официальный представитель США рассказал в комментарии телеканалу, что в ходе визита директор ЦРУ "подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая продолжение обмена разведданными".
CNN подчеркнул, что поездка Бернса состоялась на фоне разговоров о возможном использовании Россией ядерного оружия в войне против Украины, что вызывает озабоченность Вашингтона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
С 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая.
Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.