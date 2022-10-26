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Блинкен о "грязной бомбе": Россия имеет целую историю проектирования, когда они приписывают другим то, что планируют сами

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Глава Госдепа назвал риторику РФ о ядерном ударе "безответственной"
Глава Госдепа назвал риторику РФ о ядерном ударе "безответственной"
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки предупредили президента России Владимира Путина о последствиях для него и его страны в случае ядерного удара по Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью Bloomberg, которое агентство цитирует 26 октября.

По его словам, обсуждаемая российскими политиками и пропагандой возможность использования Украиной так называемой грязной бомбы – это "еще одна выдумка".

Глава Госдепа заявил агентству, что Россия "имеет историю проектирования, приписывая другим поведение, которое они рассматривают сами". Он назвал эту риторику "безответственной".

Также в интервью Блинкен отметил, что США "четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину". Он добавил, что Белый дом "обеспокоен" происходящим.

Bloomberg добавляет, что Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Вашингтону "важно оставаться на ее стороне", сказал он.

Контекст:

На фоне российского вторжения в Украину в феврале российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о том, что Украина готовится применить ядерное, химическое или биологическое оружие, в том числе используя выражение "грязная бомба".

21 сентября Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

С 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая.

Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ядерное оружие, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины
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