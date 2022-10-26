Блинкен о "грязной бомбе": Россия имеет целую историю проектирования, когда они приписывают другим то, что планируют сами

По его словам, обсуждаемая российскими политиками и пропагандой возможность использования Украиной так называемой грязной бомбы – это "еще одна выдумка".

Глава Госдепа заявил агентству, что Россия "имеет историю проектирования, приписывая другим поведение, которое они рассматривают сами". Он назвал эту риторику "безответственной".

Также в интервью Блинкен отметил, что США "четко и прямо сообщили об этом россиянам, в том числе президенту Путину". Он добавил, что Белый дом "обеспокоен" происходящим.

Bloomberg добавляет, что Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Вашингтону "важно оставаться на ее стороне", сказал он.