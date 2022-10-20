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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не проявляет интереса к дипломатическому урегулированию войны – Блинкен

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Блинкен сказал, что цель США обеспечить Украине максимально сильную позицию на переговорах, если они будут
Блинкен сказал, что цель США – обеспечить Украине максимально сильную позицию на переговорах, если они будут
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не проявил никакого интереса к содержательным переговорам с Украиной о завершении войны. Об этом в интервью ABC News, которое вышло 20 октября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша цель проста. Она заключается в том, чтобы поддержать украинцев, убедиться, что их страна остается независимой и в конечном счете будет иметь максимально сильную позицию на переговорах, если они произойдут, потому что президент [президент Украины Владимир] Зеленский сам сказал: в какой-то момент все закончится дипломатическим путем", – сказал Блинкен.

Ведущий напомнил, что Зеленский заявлял, что Украина не будет вести переговоров с Путиным, они возможны уже со следующим президентом РФ.

Госсекретарь США возразил, что Зеленский "ясно дал понять, что дипломатия должна в какой-то момент положить этому конец".

"Но пока мы видим, что Путин не проявляет никакого интереса к содержательной дипломатии", – подчеркнул он.

Контекст:

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Госдепартамент США, переговоры, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, война России против Украины
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