Путин не проявляет интереса к дипломатическому урегулированию войны – Блинкен

Блинкен сказал, что цель США – обеспечить Украине максимально сильную позицию на переговорах, если они будут Фото: ЕРА

"Наша цель проста. Она заключается в том, чтобы поддержать украинцев, убедиться, что их страна остается независимой и в конечном счете будет иметь максимально сильную позицию на переговорах, если они произойдут, потому что президент [президент Украины Владимир] Зеленский сам сказал: в какой-то момент все закончится дипломатическим путем", – сказал Блинкен.

Ведущий напомнил, что Зеленский заявлял, что Украина не будет вести переговоров с Путиным, они возможны уже со следующим президентом РФ.

Госсекретарь США возразил, что Зеленский "ясно дал понять, что дипломатия должна в какой-то момент положить этому конец".

"Но пока мы видим, что Путин не проявляет никакого интереса к содержательной дипломатии", – подчеркнул он.