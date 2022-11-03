Зеленский: Если Путин будет принимать участие в саммите G20, Украина участвовать не будет

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов", – отметил тогда президент.

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение участвовать в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию.

31 октября Зеленский заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и такое наращивание агрессии заслуживает жесткой реакции всего мира как на национальном уровне, так и на уровне международных организаций и объединений государств. Он считает, что ей не место в G20.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.